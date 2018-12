Na náměstí v Kadani je poprvé kluziště pro bruslaře

Na Mírovém náměstí v Kadani je letos poprvé kluziště pro bruslaře. Město si ho pro zimní sezonu zapůjčilo za 700 000 korun, řekl starosta Kadaně Jiří Kulhánek (ODS). Bruslení na náměstí je podle něj v posledních letech v okolních městech oblíbené. Pokud budou mít lidé o kluziště zájem, mohlo by se na historickém náměstí objevit i v dalších letech.

"My máme zimní stadion, ale kluziště jsme přesto postavili, především pro děti. Kluziště s umělou plochou funguje od 5. prosince a mělo by tu být do konce února. Vedle něj je malé pódium, kde děvčata nabízejí svařák a další pochutiny k příjemné atmosféře," řekl Kulhánek.



Podle starosty zatím nemělo smysl, aby si město pořídilo vlastní kluziště za několik milionů korun. Stejně tak nepřistoupilo ani k variantě skutečné ledové plochy, která by se musela chladit pomocí agregátu a je celkově náročnější na údržbu. "Kluziště je i tak poměrně drahé. Uvidíme, zda o něj bude zájem a bude mít smysl ho otevřít i v dalších letech," doplnil Kulhánek.



Součástí vánočního programu v Kadani bude poprvé letos také živý betlém. Třicetičlenná kostýmovaná skupina Věry a Jaroslava Stejných ho na Mírové náměstí přiveze 15. prosince. K vidění bude živé Jezulátko, králové na koních nebo hudební skupina Zámecký sextet.