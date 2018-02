Návštěvnost českých hor negativně ovlivnil silný mráz

Do českých hor o víkendu vyrazily desetitisíce milovníků zimních sportů. Podmínky pro lyžování byly vesměs velmi dobré a zejména v neděli lákalo na lyže i slunečné počasí. Někteří provozovatelé lyžařských středisek si ale stěžovali, že zájem lyžařů negativně ovlivnil silný mráz.

Výborné sněhové podmínky o víkendu nabízela lyžařská střediska na východě Čech. "V sobotu bylo zimní počasí, sněžilo, teploty nějakých 12 stupňů pod nulou. I když byla docela sibérie, přijelo sedm tisíc lidí. Dnes jsme se probudili do modrého rána, ani obláček a návštěvnost byla stejně dobrá," řekl v neděli vedoucí skiareálu ve Špindlerově Mlýně René Hroneš. Díky teplotám je lyžování kvalitní a sněhové podmínky nemohou být podle Hroneše lepší.

S uplynulým víkendem je spokojen také provozní ředitel železnorudského střediska Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík. "Nádherný víkend, oba dva dny bylo velmi slunečno, teploty podnulové okolo minus deseti stupňů s malou vlhkostí, zima byla naprosto krásná a snesitelná," řekl. O víkendu do areálu přijelo okolo 3500 lidí. "Máme teď nejlepší zimu za několik posledních let," zhodnotil situaci Kasík.

Chválou nešetřil ani zástupce střediska v Koutech na Šumpersku Petr Marek. Kdo byl na nízké teploty patřičně vybaven, užil si podle něj skvělé lyžování.

O něco méně návštěvníků právě kvůli mrazivým teplotám zaznamenali o víkendu na Červenohorském sedle. "Podmínky jsou ideální, ale bohužel ten mráz odradil především rodiny s dětmi," řekl vedoucí lyžařského areálu Martin Dubský. Pokles návštěvnosti oproti předchozímu víkendu odhadl až na polovinu.

Na menší zájem lyžařů kvůli mrazivému počasí si stěžují i někteří vlekaři ve Zlínském kraji. "Byl to nejhorší víkend sezony, a to kvůli mrazům. Podle návštěvnosti to bylo lepší pondělí, což je nejslabší den v týdnu," řekl Jakub Juračka ze Skiareálu Troják. Pokles návštěvnosti zaznamenali například i v lyžařském středisku Stupava na Uherskohradišťsku.

"Končila olympiáda a byly poměrně velké mrazy, takže návštěvnost byla menší," řekl dispečer Horské služby Beskydy Jaroslav Pavlica. Nižší návštěvnost měl i areál v Zadově na Šumavě, kam v sobotu a neděli zamířilo asi 1200 návštěvníků.

Mrazivé počasí může na jih Čech přilákat vyznavače jiného zimního sportu, bruslení. Už v pondělí se zřejmě podaří oficiálně zprovoznit ledovou magistrálu na lipenské přehradě. Zatím je bruslařům přístupný okruh 3,5 kilometru na Lipně, jet se dá také z Frymburku do Přední Výtoně. "Teď čekáme, až bude možné propojit magistrálu mezi Frymburkem a Lipnem, věříme, že to bude v polovině týdne," řekl Vojen Smíšek ze Ski areálu Lipno.