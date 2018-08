Pauza na víno, ústřice i steak. Blíží se Marathon du Médoc

Během roku se po celém světě konají nejrůznější (nejen) běžecké akce, které v posledních letech nabírají na oblíbenosti. Jeden takový závod - Marathon du Médoc - je však něčím zcela výjimečný. Na první pohled se sice podle názvu zdá, že jde o obyčejný maraton... to by ho ale nesměli pořádat Francouzi.



Vzdálenost je stejná jako u klasických maratonů - tedy něco málo přes 42 kilometrů. Nikdo ze závodníků se však nesnaží vylepšit si svou "časovku" z předchozího ročníku. Do cíle se moc nehrnou, naopak si užívají jedinečnou atmosféru a kochají se krásnými výhledy. Trasa maratonu vede přes francouzské vinohrady a několik desítek památek. To by ani nebylo tak neobvyklé... Co tedy dělá Marathon du Médoc výjimečným?

Háček je totiž v občerstvovacích zastávkách - tam se vody a ovoce pro rychlé doplnění energie nedočkáte. Na trase běžce čeká zhruba 23 zastávek s živou hudbou, přes dvacet občerstvovacích stanic s degustací vína, ochutnávka ústřic (38. kilometr) a čerstvě připravené steaky (39. km). Také proto je závod považován za "nejdelší maraton na světě" - první běžci většinou do cíle nedoběhnou dříve než za šest hodin.





Celou trasu zajišťují zdravotníci, kterých je k dispozici mnohem více než při klasickém závodu. Nekonečná ochutnávka vín v teplém zářijovém počasí dokáže totiž skolit i ty nejodolnější závodníky.

Každoročně akce přiláká přes tři tisíce cizinců (celkem asi 8500 závodníků) z více jak padesáti zemí. Známou tradicí je i to, že většina (90 procent) běžců startuje ve vtipném a originálním kostýmu - ať už jako jedinec nebo početná skupinka.



Letos se akce koná 8. září opět ve vinařské obci Pauillac. Takže pokud patříte mezi milovníky vína a ještě nemáte plán na příští víkend... stačí vyplnit registraci a objednat si letenky.