Pětimetrový sněhový Krakonoš v Jilemnici nemá letos fajfku

Na hlavním náměstí v Jilemnici na Semilsku mají po roce znovu obří sněhovou sochu Krakonoše. Z hromady sněhu ji opět vytvořil výtvarník Josef Dufek se dvěma pomocníky. Každý rok bývá sněhová socha trochu jiná. Letos je pětimetrový Krakonoš bez fajfky, klobouk drží v pravé ruce a vesnici má bokem a o trochu větší než obvykle, řekl Dufek.

Ze sněhu, který měl při vytváření sochy k dispozici, podle něj nebylo možné fajfku vytvořit. "Musí se s ní počítat už od začátku. Letos ji udělat nešlo. Byl to takový mokrý firn, který moc nelepil," uvedl. Sochu vytvářel v závěru minulého týdne, kdy moc sněhu nebylo a byla obleva. I proto je Krakonoš menší než obvykle. V minulosti měl na výšku od šesti do osmi metrů, letos má hlavu v pěti metrech.

Oblíbenou turistickou atrakci staví Dufek na náměstí od roku 1997, pokud je sněhu dostatek. Letos na přezce Krakonošova opasku vytvořil číslo 70, s pomyslným vládcem hor ale nemá nic společného. "To je moje letošní jubileum. Mně to bude připomínat, že jsem v sedmdesáti lezl po sněhovém Krakonošovi. Je to už trochu námaha," dodal Dufek, který měl sedmdesátiny v polovině ledna.

Letos stavěl Dufek sněhovou sochu Krakonoše opět i ve Špindlerově Mlýně. Zatímco v Jilemnici mu stačily lopata, lopatka do kamen a rýč, ve Špindlerově Mlýně musel před několika týdny k vytváření pětimetrové sochy použít hlavně motorovou pilu. "Byla to promrzlá krusta, nemohli jsme se do toho rýčem ani krumpáčem dostat, takže jsem celého Krakonoše vyřezal motorovou pilou. Má díky tomu krásný široký klobouk z ledu," řekl Dufek. I ve Špindlerově Mlýně je letos socha pomyslného vládce hor bez fajfky.