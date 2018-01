Piráti vozili přes uzavřený Libeňský most lidi rikšou

Pražští Piráti v pondělí uspořádali na Libeňském mostě happening, při kterém převáželi obyvatele přes uzavřený most rikšou. Akcí chtěli upozornit na to, že město nezačalo včas most rekonstruovat. Mohou na něj pouze pěší a cyklisté. Součástí akce byla i možnost podepsat petici proti chystanému zákazu průjezdu kol centrem města, který prosadila Praha 1. Libeňský most, který spojuje Holešovice a Libeň, je kvůli havarijnímu stavu uzavřený pro auta i MHD od pátku 19. ledna.

"My chceme upozornit na to, že již před dvěma lety jsme říkali, že most je ve špatném stavu a že je potřeba zahájit jeho opravu. Avšak to bylo od vedení města, zejména náměstka (Petra) Dolínka, ignorováno a dostalo se to až do současného stavu, kdy musel být uzavřen. A to je velmi nešťastné pro obyvatele a Praha 7 se začíná stávat poměrně odříznutou od zbytku města. Myslíme si, že tomu šlo zabránit lepším vedením Prahy," řekl poslanec a předseda pražských Pirátů Ondřej Profant, který byl donedávna pražským zastupitelem.

Piráti již v roce 2016 podali trestní oznámení pro zanedbání základní údržby mostu. To však policie odložila.

Na Libeňském mostě dnes postavili Piráti stánek, kde mohli kolemjdoucí podepsat petici proti zákazu průjezdu na kole centrem. "Absurdnost situace dokresluje, že Praha 1 a někteří radní na magistrátu se ve stejný čas snaží velmi striktně omezit cyklistickou dopravu v centru Prahy," uvedl Profant. Cyklistům chce radnice Prahy 1 zakázat vjezd v souvislosti se snahou dostat z centra elektrické koloběžky, kterými provozovatelé nahradili zakázaná vozítka segway.

Na Libeňský most byla zavedena náhradní autobusová doprava, která z obou stran zajíždí na most, a to nejdále, jak je možné. Lidé přesto musí urazit mezi nejbližšími zastávkami 450 metrů. Právě v tomto úseku Piráti s rikšou jezdili. Pokud by spoje na most nezajížděly vůbec, museli by lidé jít z Palmovky do Holešovic asi kilometr.

Libeňský most byl v předminulém týdnu přeřazen do kategorie mostů v havarijním stavu. Technická správa komunikací (TSK) a vedení Prahy zakázaly vjezd vozidel nad pět tun a zastavily také provoz MHD. TSK začala most podpírat, práce by měly trvat zhruba měsíc, pak by se na most městská doprava mohla vrátit. Kdy ale bude most z roku 1928 opraven, není jasné.