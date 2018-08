Pravá od Mattela. Mulder a Scullyová jako panenky Barbie

Populární americký sci-fi seriál Akta X oslaví v září čtvrt století. U té příležitosti se televizní síť Fox - která seriál vysílá od samého počátku - spojila s výrobcem hraček Mattel a fanouškům nadělili poněkud netradiční, ale originální dárek.

Fanoušci tohoto kultovního seriálu se konečně dočkali. Svou sbírku hrnečků a plakátů nyní mohou obohatit zcela jedinečným kouskem od Mattela. Nové "barbíny" jsou totiž přesnými kopiemi hlavních hrdinů seriálu - zvlástního agenta Foxe Muldera (hraje herec David Duchovny) a zvláštní agentky Dany Scullyové (herečka Gillian Andersonová). Informace se objevila na oficiálních facebookových a instagramových stránkách Akt X (The X-Files).



Novinka je k dostání na e-shopu stanice Fox nebo oficiálních stránkách Barbie za zhruba 40 až 50 dolarů (880 - 1000 korun). V Česku si je lze předobjednat na e-shopu Alzy, kde za zmenšeninu Muldera nebo Scullyové chtějí 1 899 korun - musíte si však počkat, až dorazí na sklad. Panenky jsou vybaveny visačkou agenta FBI, peněženkou s odznakem a stojanem.

Není to ale poprvé, co se Mattel zaměřil na tento seriál. V roce 1998 vyšla omezená kolekce panenek oblečených jako Scullyová a Mulder - a to na podporu premiéry celovečerního snímku Akta X (v angličtině známý také jako The X-Files: Fight the Future). Tyto panenky ale vypadaly jako klasická Barbie a Ken - ty nové se značně podobají Duchovnymu a Anderosnové a jejich vzhledu z 90. let.



Fox také uvolnila na trh další předměty, které oslavují 25. výročí Akt X: plakáty, trika, čepice nebo hrnečky. Zatím však nebylo oznámeno, zda jsou v plánu i jiné fiktivní postavy ze seriálu, jako třeba zástupce ředitele FBI Walter Skinner nebo tajemný "muž s cigaretou".

Seriál Akta X byl poprvé vysílán na kanálu Fox 10. září 1993. Vysílání pokračovalo až do května 2002 a poté bylo ukončeno. O třináct let později ohlásili návrat a v roce 2016 se Duchovny a Andersonová opět vrátili na obrazovky jako oblíbení agenti. Producent a scénárista seriálu zůstal také stejný, tedy Chris Carter. A po dvouleté pauze se letos začala vysílat (zatím poslední) jedenáctá série - v ČR běží od poloviny srpna.