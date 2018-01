Přes 700 psů, 120 závodníků a stovky kilometrů zasněženou krajinou

V Orlických horách odstartuje v podvečer 22. ročník extrémního závodu psích spřežení Šediváčkův long. Zúčastní se ho na 700 tažných psů a přibližně 120 závodníků z osmi evropských zemí, například z Německa, Rakouska či Francie. Start je v 17.30 v Jedlové, která spadá pod horské středisko Deštné v Orlických horách. Sněhové podmínky jsou podle pořadatelů slušné.

Šediváčkův long patří k nejnáročnějším kláním svého druhu v Evropě. "Třicet závodníků je přihlášeno na trasu dlouhou přibližně 330 kilometrů a zbytek na trasu dlouhou asi 220 kilometrů. Třístovka bude mít pět a dvoustovka čtyři etapy," řekl ředitel závodu Pavel Kučera. Podle něho je v Jedlové asi 30 centimetrů sněhu, kdežto na hřebenech místy až dvoumetrové závěje. Delší etapa začíná v úterý a kratší ve středu.

Slavnostní zahájení a start první etapy závodu bude v úterý 23.1.2018 v 17:00 na parkovišti pod sjezdovkami Deštná. https://t.co/fKx0CGxndI - Šediváčkův long (@Czechlongtrail) 22. ledna 2018

Závodníci budou rozděleni do několika kategorií, od běžkařů s jediným psem až po mushery se spřežením. Od roku 2008 se na trasu závodu vydávají také jezdci na horských kolech. Do cíle by účastníci závodů měli dorazit po bivaku ve volné přírodě v sobotu. Pro některé kategorie spřežení je závod Mistrovstvím ČR. "V poslední den závodu, v sobotu 27. ledna, se čeští účastníci a organizátoři závodu zapojí do druhého kola volby prezidenta republiky," uvedl Kučera.

V minulých ročnících se pořadatelé potýkali s nedostatkem sněhu. Třeba předloni musela být trať závodu zhruba o 50 kilometrů zkrácena a v roce 2015 museli závodníci vyjet na trať na tréninkových kárách. Loni do cíle extrémního závodu psích spřežení dojelo 70 procent z 82 musherů, kteří stanuli na startu. Při minulých ročnících nebylo výjimečné, že do cíle doběhla jen polovina závodníků.