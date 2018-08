Radnice dokořán. Oslavy 680 let od založení budou šestidenní

Oslavy 680 let od založení pražské Staroměstské radnice se uskuteční od 13. do 18. září. Čtvrtý ročník akce Radnice dokořán nabídne přednášky, hudební a divadelní představení, tematické prohlídky i prohlídky míst, která běžně nejsou přístupná. Vstup bude na všechny akce zdarma, je ale nutná registrace na webu. Program dnes představil Prague City Tourism. V současné době dokončují restaurátoři práce na opravách kaple ve věži Staroměstské radnice a orloje. Ten by měl být slavnostně spuštěn 28. září.

"Cílem všech akcí pak bude představit veřejnosti Staroměstskou radnici v nějakém úplně jiném pojetí, než to děláme běžně. Vlastně jí veřejnosti v maximálním možném rozsahu otevřít," řekl ředitel Staroměstské radnice Antonín Baloun. Minulé ročníky Radnice dokořán byly jedno, či dvoudenní. Letos je však program rozsáhlejší kvůli oslavám 680 let od založení radnice, 100 let od vzniku Československa a opravám věže Staroměstské radnice, které jsou nejrozsáhlejší od druhé světové války.

Celý areál radnice i s nepřístupnými místy návštěvníkům v neděli 16. září představí komentované prohlídky, které budou trvat více než tři hodiny. Při nich se podívají do reprezentačních sálů i podzemí. Významné momenty a postavy z dějin připomenou například divadelní scény o volbě Jiřího z Poděbrad v roce 1458, popravě 27 českých pánů v roce 1621 nebo o pražském povstání na konci druhé světové války.

Zrekonstruovaná kaple ve Staroměstské radnici, která byla významným místem bohoslužeb i státnických událostí, bude 18. září slavnostně znovu vysvěcena kardinálem Dominikem Dukou. Do kaple se po 73 letech také vrátí opravený dřevěný oltář Panny Marie z dílny Josefa Mockera, který byl vážně poškozen útokem nacistů v roce 1945.

Lidé se mohou těšit také na prohlídky podzemí radničních budov, při kterých 14. září projdou tunelem mezi Staroměstskou radnicí, Novou radnicí a Novou úřední budovou. Připravené jsou také koncerty, 17. září v Brožíkově sále vystoupí Unique Quartet a muzikálová zpěvačka Dasha za doprovodu klavíristy Martina Kumžáka, v úterý 18. září bude v kapli Panny Marie přehlídka skladeb duchovní hudby v podání chrámového sboru Václav.

Na programu budou také přednášky. Stručné dějiny orloje přiblíží 15. září Petr Skála, který se o staroměstský orloj stará od roku 2009. Stejný den bude architekt Petr Malinský mluvit o rekonstrukci věže radnice a dějepisných souvislostech. Končící rekonstrukci dokumentoval Martin Frouz, který opravu představí očima fotografa.

Další přednášky budou věnované nacisty popravenému Otakaru Klapkovi, který byl pražským primátorem za protektorátu, přestavbách a zvažované dostavě Staroměstské radnice po druhé světové válce nebo o mariánském sloupu, který stál na Staroměstském náměstí do listopadu 1918.