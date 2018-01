Sedm mágů z The Illusionists do neděle kouzlí v Praze

Pražský Kongresový palác bude od čtvrtka do neděle patřit kouzlům. Své triky, které předvádějí divákům na newyorské Broadwayi, tu představí sedm mágů ze skupiny The Illusionists. Kouzelníci se do českého hlavního města vrací po čtyřech letech v rámci evropského turné a slibují jevištní iluze, čtení myšlenek či eskamotérské úniky z pout a vodních pastí.

Sedmička předních světových iluzionistů se skládá z šesti mužů a jedné ženy. Je mezi nimi vítěz soutěže Britain's Got Talent James More, který v upoutávce předtočené pro české diváky nechává zmizet kávu z papírového kelímku. Výherce francouzské talentové show Enzo zase ve videu zapaluje gestem sirky, které drží v druhé ruce. Do Prahy zavítá i Leonardo Bruno z mexické kouzelnické rodiny a Ital Andrew Basso - specialista na úniky z uzavřených prostor, jenž se označuje za nástupce slavného Harryho Houdiniho.

Na pódiu se v rámci dvouhodinového představení objeví i jihokorejský mistr karetních triků Yu Ho-Jin, kouzelnice Josephine Leeová, která má v repertoáru mimo jiné i levitaci, a Luis De Matos, jenž prý dokázal v týdenním předstihu předpovědět výherní čísla portugalské loterie.