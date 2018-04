Sezona pokračuje. V provozu je několik lyžařských středisek

V České republice jsou stále místa, kde se dá i za současného jarního počasí lyžovat. Sezona ještě pokračuje v Harrachově, Špindlerově Mlýně, na Klínovci a na Ovčárně. Všechny areály vydrží otevřené i o víkendu, podmínky jsou zejména po ránu dobré, uvádějí provozovatelé. Jezdí se za zvýhodněné ceny permanentek.

Ve Špindlerově Mlýně je v provozu šestisedačková lanovka ve Svatém Petru, lyžaři mohou využít modrou a červenou sjezdovku v celkové délce 4,7 kilometru. Leží tam asi 40 centimetrů sněhu. O víkendu pojede i čtyřsedačková lanovka Hromovka, otevřou se navíc sjezdovky Nová Hromovka a černá ve Svatém Petru. Bude to ale v této sezoně naposledy, po neděli areál ukončí provoz.

V Harrachově se o dalším postupu rozhodnou podle vývoje počasí. V každodenním provozu je více než dva kilometry dlouhá červená sjezdovka na straně do centra. Leží na ní od 30 do 45 centimetrů sněhu. Podle zástupce ředitele areálu Vlastislava Fejkla jsou podmínky velmi dobré zejména po ránu zhruba do 10.00.

Na Ovčárně v Jeseníkách, což je tuzemské nejvýše položené lyžařské středisko, je stále zhruba metr sněhu. Od ochranářů však má areál kvůli své poloze povolen provoz jen do konce dubna. Na Klínovci je otevřeno 6,5 kilometru sjezdovek, leží na nich 30 až 60 centimetrů sněhu.

Na některých místech mohou ještě do stopy vyrazit běžkaři. Ve vyšších polohách Jeseníků je upravena trasa z Ovčárny na Švýcárnu. Jezdit se dá také v okolí Harrachova, například u Vosecké boudy, Labské boudy nebo pramene Labe.