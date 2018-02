Soldiers 2018 se odehraje druhý březnový víkend

V termínu 9. - 10. března přivítá Deštné v Orlických horách již po sedmé v řadě největší freestyle lyžařský závod ve Střední Evropě - Soldiers 2018. Akce po roční pauze kromě top jezdců světové extratřídy přinese i největší skok v regionu.

Závod Soldiers letos proběhne už po sedmé v historii. Za dobu své existence si vydobyl světové renomé a respekt domácích i zahraničních jezdců. Neméně atraktivní je i z diváckého pohledu. Pravidelně na něj jezdí tisíce návštěvníků, kteří nepřestávají lovit adrenalinové zážitky při sledování neuvěřitelných kousků závodníků. Každoroční jasnou dominantou celé akce je skok, který svými rozměry patří mezi největší v Evropě.

Akce se pravidelně účastní top světoví jezdci z Evropy i ze zámoří. V předchozích letech se na startovní listině Soldiers objevili účastníci Olympijských her i Xgames. Stejně by tomu mělo být i letos. Termín konání závodu je totiž stanoven tak, aby se stihli oslovit všichni světoví jezdce, a to včetně těch, kteří se účastní letošních Zimních olympijských her.

Soldiers jako vždy proběhne ve skiareálu v Deštné v Orlických horách ve východních Čechách na hranicích s Polskem. Areál se nachází nedaleko opevnění z druhé světové války, které nebylo nikdy využito. Právě pozůstatky bunkrů a zdejší atmosféra daly celé akci v minulosti název. Genius loci oblasti přímo vybízí jezdce, aby si to jako skuteční "soldiers" rozdali v napínavém boji s nezapomenutelnou diváckou kulisou.

K Soldiers neodmyslitelně patří také kvalitní hudba a zábava. Po skončení závodů se tak v pátek i v sobotu večer v nedalekém velkokapacitním stanu rozjede afterparty.

Vstup na závody je zdarma, vstupné na večerní parties bude zpoplatněno.