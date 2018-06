Soutěž netradičních plavidel v Holešově ovládla loď Drak Valašmak

Loď pojmenovaná Drak Valašmak zvítězila v soutěži netradičních plavidel na rodinném hudebním festivalu Holešovská regata na Kroměřížsku. O její zhotovení se postarali studenti a učitelé Střední průmyslové školy strojnické ve Vsetíně. Výroba plavidla v podobě červeného draka sršícího oheň trvala zhruba měsíc, řekli ČTK zástupci pětičlenné posádky Lukáš Cabák a Ondřej Rožnovják.

"Hlavní půdorys je z polystyrénu. Jsou to polystyrénové desky, které jsou nalepené k sobě. Kostra draka je celá ze železa, z ručně ohýbaných profilů. Všechno jsme museli ručně naohýbat, nasvařovat to na sebe, aby to pasovalo. Zbytek je z plachtoviny a z toho, co se našlo," uvedl krátce po ukončení plavby Cabák.

Pozornost diváků upoutal drak řevem, který s pomocí megafonu vyluzoval jeden z členů posádky. Z tlamy draka navíc šlehal oheň. "Před zuby má namontovaný kahan, do kterého jsou navedeny hadičky se železným koncem a ty jsou přimontované ke spreji proti včelám. Měli jsme dva, mysleli jsme, že do konce představení budou stačit. Ale vydržely jen asi deset minut," řekl Cabák. Aby plavidlo nechytilo, spolu s kolegy průběžně poléval plachtovinu vodou.

Na lodi začali studenti spolu s učiteli pracovat před měsícem. "Za poslední týden jsme na něm dělali i místo školy, kdy už se v podstatě neučí. To jsme udělali nejvíc práce," uvedl Rožnovják. Vsetínská střední škola se recesistické plavby na vodním kanále v zahradách holešovského zámku zúčastnila v minulosti už několikrát.

Na letošní ročník soutěže dorazilo 18 plavidel, převážně ze Zlínského kraje. Více než polovinu z nich sestrojili žáci a studenti základních a středních škol. Na vodě defilovaly například lodě s názvy Cháronova taxislužba, USS Kryžnik Piťomkin, Otesánek, Ledové království nebo Bezpečné zápalky. Podle mluvčí festivalu Petry Svěrákové hodnotí odborná porota především originalitu a také funkčnost jednotlivých plavidel. "Lodě navíc nesmí být poháněny žádným motorem, ale pouze vlastní energií," uvedla mluvčí.

Osmý ročník dvoudenního festivalu začal v Holešově v pátek. Jeho hlavními hvězdami jsou David Koller s kapelou a skupiny Chinaski a Mirai. Tradiční součástí doprovodného programu je kromě soutěže plavidel také klání v přejezdu vodní lávky, letošní novinku představuje například historické ležení napoleonských vojsk. Festival v areálu zámku a přilehlých zahradách navštívilo při posledních ročnících vždy kolem 20 tisíc lidí.