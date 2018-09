Štafetový maraton rozhýbe pražské studenty

Už podruhé je pro studenty středních a vysokých škol v Praze připravený Studentský štafetový maraton. Závod desetičlenných týmů odstartuje ve středu 10. října na Výstavišti v Holešovicích běžkyně a olympionička Lenka Masná. Běžecký závod i celodenní doprovodný program na Výstavišti a v parku Stromovka pro studenty pořádá nezisková organizace Dělej co tě baví.

Atraktivní sportovní akce, která podpoří týmového ducha, sportovní chování a fair play, ale také prohloubí sociální cítění a ukáže možnosti cestování pro studenty. To vše přestavuje program Studentského štafetového maratonu, který organizuje společnost Dělej co tě baví z. ú.

V rámci sportovního programu čeká na studentské štafetové týmy klasická maratonská trať v délce 42,195 km. Podělí se o ni deset členů týmu, z nichž bude vždy 9 studentů a jeden pracovník školy, na každého člena tak vychází 4219,5 metru. "Studentský štafetový maraton odstartuje Lenka Masná, česká běžkyně, půlkařka, olympionička, finálová účastnice mistrovství světa a Evropy," upozornila Jiřina Faloutová z pořádající organizace Dělej co tě baví.

I letos je skladba doprovodného programu velmi pestrá. Evropský dům a Dům zahraniční spolupráce představí program Erasmus plus, projekt EU and Me a další programy spojené s cestováním a zahraniční pomocí pro studenty. Na téma "Prožít svět na vlastní kůži" bude přednášet cestovatel Miky Škoda, který představí soutěž LowCost Race. Studenti se mohou těšit také na cestovatelské diskuze a výzvy s pozvanými hosty, například jak Marek Hlaváč došel až do poutního místa do španělského města Santiago de Compostela nebo prezentace vysokých škol a nejrůznější soutěže.

"Nezapomínáme ani na charitativní rozměr a vzdělávání. Preventivní programy zajistí Městská policie Praha a BESIP. Připravena je i osvěta v samovyšetření prsu a varlat Ruce na Prsa a STK pro chlapy," doplnila Jiřina Faloutová.

Akce začíná ve středu 10. října v 9 hodin zápisem zúčastněných týmů, závod samotný startuje v 10 hodin od Křižíkova pavilonu B na holešovickém Výstavišti. Doprovodný program se koná až do 14 hodin. Registrace týmů je možná do 5. října. na www.delejcotebavi.com. Startovné je zdarma. Na tři nejlepší týmy čekají ceny. Pro všechny účastníky je zajištěno tradiční i netradiční občerstvení.

Studentský štafetový maraton pořádá nezisková organizace Dělej co tě baví za podpory Magistrátu hlavního města Prahy. Akce je součástí projektu Českého olympijského výboru - Česko sportuje. Dalšími partnery jsou Výstaviště Praha Holešovice, Evropský dům, Dům zahraniční spolupráce, Městská policie - Prevence a BESIP.