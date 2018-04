Stříbrný šíp, jediný exemplář vozu ze 30. let, se vrátí na koleje

Železniční muzeum v Rosicích nad Labem zahájí tuto sobotu sezonu výstavou, která prezentuje 100 let železnice a připomíná výročí republiky. České dráhy do krajského města vyšlou zrekonstruovaný motorový vůz zvaný Stříbrný šíp. Řekl to mluvčí státního dopravce Petr Pošta. Existuje jediný exemplář z přelomu let 1938 a 1939, protože výrobu řady M 260.0 zastavila okupace.

"Souprava vyrazí z hlavního města přes Kolín a hlavní nádraží v Pardubicích do stanice Pardubice-Rosice nad Labem. Pro zájemce z východních Čech pak budou připravené dvě jízdy do Slatiňan a zpět. V podvečer se vlak vrátí zpět do Prahy," řekl Pošta.

Ve vlaku bude platit zvláštní jízdné Českých drah. Jednosměrná jízdenka včetně místenky z Prahy do Pardubic-Rosic nad Labem nebo zpět bude stát 300 korun. Zpáteční jízdenka z Rosic nad Labem do Slatiňan a zpět vyjde na 150 korun.

Kromě jízd historickou soupravou návštěvníci muzea uvidí výstavu zaměřenou na motorizaci osobní dopravy v ČSR. Připomene výročí 90 let od zahájení provozu nejstaršího motorového vozu M 120.206 vyrobeného v březnu 1928. Vůz se řadí mezi pět nestarších v Evropě.

"K tomu je výstava fotografií, popisů a dochovaných artefaktů motorových vozů. Bude přístupná po celou sezonu. Výstava se neomezuje jen na období první republiky, ale přinese průřez výroby vozidel až do současnosti, aby byla zřejmá stoletá kontinuita vývoje a technické vyspělosti některých konstrukcí," řekl Pošta.

V neděli akce pokračuje. Návštěvníky tentokrát svezou dva páry motorových vozů řady M 131.1, kterým se přezdívá Hurvínek. Provozuje je Pardubický spolek historie železniční dopravy. Cestující vozily od konce 40. let až do 80. let minulého století.