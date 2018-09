Táborská setkání nabídnou Kollera i fotbal mnichů

David Koller, Barbora Poláková, Mňága a Žďorp či No Name zahrají na historickém festivalu Táborská setkání, který bude v Táboře od 14. do 16. září. Akce nabídne na 27. ročníku přes padesát souborů, pochodňový průvod, středověké tržiště i ohňostroj. Novinkou je zóna pro mladé, která nabídne počítačové hry, řekli organizátoři. Očekávají 20 tisíc diváků, loni přišlo asi 18 tisíc lidí.

"Přidali jsme do programu jako novinku středověký špitál, fotbal mnichů, což je divadelní představení s akrobatickými prvky. Další novinkou, kterou považujeme za celkem zásadní, je uspořádání Teen zóny," řekla vedoucí odboru kultury Martina Suchá. Teen zóna v Housově mlýně je pro fanoušky počítačových her a fantasy. Pořadatelé si myslí, že přitáhne velké množství lidí. "Už teď na to máme výborné ohlasy," řekla Suchá.

Festival začne husitským chorálem Ktož jsú boží bojovníci, který zazpívá slovenský operní pěvec Otokar Klein, a pochodňovým průvodem. Následují videomapping, David Koller a Mňága a Žďorp. Zároveň se otevře středověké tržiště a ležení bojovníků, šermířů a markytánek. K dalším aktivitám patří žebrácká ulička, středověký špitál, rytířský turnaj na koních, šermíři i ohňostroj nad vodní nádrží Jordán. "Otokar Klein a No Name máme v programu i proto, že jsme chtěli, aby festival byl aspoň trošku česko-slovenský," řekl starosta Tábora Jiří Fišer (Tábor 2020).

V neděli 16. září otevře město zdarma šest památek. Program akce je na webu. Vstupné pro dospělé je na místě 250 Kč, stejně jako loni, děti do 12 let mají vstup zdarma. Připraveno je šest záchytných parkovišť, město posílí i spoje MHD.

Rozpočet akce je 5,5 milionu korun. Třetinu peněz získá město ze vstupného, třetinu od sponzorů, třetinu platí z vlastního rozpočtu. Suchá řekla, že 60 až 70 procent návštěvníků tvoří místní. Nejvíc diváků přišlo podle Fišera v roce 2005, asi 25 tisíc lidí.