Tisíce šachistů se sjedou do hokejové haly. A nejen oni

Na 29. ročník mezinárodního festivalu šachu a her Czech Open by mělo do Pardubic přijet okolo 4000 hráčů z celého světa. Počet účastníků je přibližně stejný jako v předchozích letech. Nejsilněji jsou obsazené turnaje v šachu, čtyř hlavních se zúčastní asi 1100 hráčů. V hlavním velmistrovském turnaji je mnoho mladých i velmi mladých šachistů, řekl novinářům ředitel festivalu Jan Mazuch.

"Nejvýše nasazeným je Jorden van Foreest z Nizozemska, který má ELO 2640 a je pátým hráčem na světě do 20 let. Z mladých hráčů je určitě nejvýznamnější 18. nasazený Ind Praggnanandhaa, kterému je 13 let a je na 46. místě do 20 let na světě a ve své věkové kategorii je nejlepší hráč světa," uvedl Mazuch.

Upozornil také na mladého českého hráče, jímž je Nguyen Thai Dai Van. "Ve svých 17 letech je mezinárodním velmistrem a je 11. nasazený, takže má velkou šanci umístit se na předním pořadí," řekl Mazuch.

Nejvýše nasazeným českým hráčem je Jiří Štoček na šestém místě. Z dalších českých šachistů se zúčastní i Vojtěch Plát na 12. pozici.

Podle Mazucha je letos silně obsazen i turnaj v čínské deskové hře hře go. Do Pardubic přijede několik hráčů s vysokým hodnocením, které by odpovídalo šachovým velmistrům.

Festival trvá od 12. do 29. července, dosud se přihlásili hráči ze 48 zemí. V hokejové aréně se vedle šachových soutěží bude hrát i řada dalších her. Mimo oblíbeného bridže, dámy, scrabblu, sudoku nebo piškvorků to bude číselné scrabble zatre nebo početní hra abaku. Soutěžit se bude i ve skládání Rubikovy kostky a v mankalových hrách. Letošní novinkou je Hospodský kviz, do nějž se přihlásilo kolem 200 lidí, v Pardubicích se bude konat první mistrovství republiky. Program festivalu je zveřejněn na jeho stránkách.