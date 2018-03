V Ostravě začaly veletrhy, nabízejí tipy na dovolené a knihy

Na ostravské Černé louce začaly veletrhy Dovolená a Region, Lázeňství a Ostravský knižní veletrh, kterými výstaviště zahajuje sezonu. Potrvají do neděle. Návštěvníkům nabídnou tipy na dovolenou a výlety v tuzemsku i zahraničí, knihy a besedy s autory. V sobotu přidá ještě třetí veletrh Svatba s přehlídkou svatebních služeb.

Tyto veletrhy patří mezi ostravskými výstavami každoročně k nejnavštěvovanějším a nejinak tomu podle předsedy představenstva společnosti Ostravské výstavy Karla Burdy bude i letos. "Myslím, že výstava má rostoucí trend. Je o to zájem, rádi se sem lidi chodí dívat. Bude docela pěkná návštěvnost v sobotu, neděli, zrovna tak bude zájem o knížky a o to, co se děje na pódiu," řekl Burda.

Na stáncích vystavovatelů na veletrhu věnovaném dovolené podle něj posiluje nabídka míst z České republiky a jejího nejbližšího okolí. Letos přibylo polských vystavovatelů, mezi nimiž je Opolská regionální turistická organizace nebo Slezská turistická organizace z Katovic.

"Byli jsme v Bulharsku, v Řecku, za mořem a máme spoustu nádherných a krásných míst tady v republice. To se tady objevuje, takže mohou lidé objevovat nové a nové kouty. A roste úroveň nabídky, to je důležité, že už to není jenom noclehárna s korytem na mytí a společný záchod a že už dovedou ty destinace nabídnout zábavu pro špatné počasí," řekl Burda.

Na knižním veletrhu jsou připraveny besedy s autory, letos například s Michalem Vieweghem, Karin Babinskou, Kateřinou Winterovou nebo Arnoštem Vašíčkem. Veletrh představuje i literární novinky.

"My máme úplně horkou novinku, která ve čtvrtek dorazila z tiskárny. Je to takový cestopisný deník Miky Waltariho, finského autora, Vlak osamělého muže. Je to jeho deník z cesty po Evropě z roku 1928. Je to moc pěkný dojímavý obraz Evropy po první světové válce," řekla šéfredaktorka Nakladatelství Hejkal Markéta Hejkalová, jež knihu přeložila. Na knížce je zajímavé i to, že dosud do žádného jiného jazyka nebyla přeložena.

Ostravské nakladatelství Protimluv si pro veletrh připravilo jako novinku pohádku slovenského autora Erika Jakuba Grocha Tuláček a Klára. Přeložila ji ostravská překladatelka, básnířka a hudebnice Yvetta Ellerová a ilustroval ostravský malíř Zdeněk Janošec Benda. "Je to náš první pohádkový titul, se kterým jsme vstoupili i do téhle branže. Jsou to takové krátké milé příběhy o malé holčičce Klárce a jejím příteli, pejskovi Tuláčkovi. Tuláček prožívá takové zvláštní příhody, třeba s kouzelníkem nebo v lese," řekl šéfredaktor nakladatelství Jiří Macháček.

Výstavy jsou otevřeny každý den od 10.00, v sobotu do 18.00, v neděli do 16.00. Společné vstupné na všechny tři výstavy stojí 80 korun, zlevněné 50 korun.