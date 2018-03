Velikonoční výzdoba Prahy bude z přírodních materiálů

Velikonoční výzdobě trhů v centru Prahy budou letos dominovat přírodní materiály a dekorace budou zaměřené na jaro. Staroměstské náměstí ozdobí stylizované siluety zvířat, na stáncích budou girlandy z proutí, které ozdobí jarní květiny a kraslice. Řekl to Jakub Olbert, výkonný ředitel společnosti S.O.S. - Dekorace, která připravuje výzdobu pro trhy v centru města od roku 2006. V pondělí se velikonoční dekorace objeví na náměstí Republiky, další tři dny budou instalované na Staroměstském náměstí, nakonec vyzdobí Václavské náměstí. Letos v Praze začínají velikonoční trhy 17. března a potrvají do 8. dubna.

Velikonoční výzdoba se připravuje od začátku roku. Dekorace jsou vždy zaměřené na lidové tradice a symboly jara. "Tyhle symboly vezmeme a snažíme se je stylizovat, abychom nedávali do kola pořád jedom vejce a pomlázky," řekl Olbert. Místo symbolů Velikonočního pondělí budou součástí dekorací siluety malých ptáčků a zajíčků.

Ústředním motivem trhů na Staroměstském náměstí bude opět ozdobená bříza, pod kterou bude místo pro setkávání, pro tanec i hodování. "To, co se snažíme v těch Velikonocích posunout dlouhodobě, je, aby to Staroměstské náměstí sloužilo i místním," dodal Olbert s tím, že dříve to byla nabídka hlavně pro zahraniční turisty.

Kolem břízy bude baldachýn, který bude poprvé světelný, protože Velikonoce jsou letos v dřívějším termínu, kdy se ještě brzy stmívá. Prostor zde doplní slaměná domácí zvířata. Na náměstí budou také dekorace odkazující na vesnické usedlosti. "Je to více tradiční pojetí, než používáme v obchodních centrech," řekl Olbert.

Společnost podle Olberta dodává dekorace do 80 procent českých nákupních center, která na svátky bohatě zdobí své prostory. Dále dekoruje centra Brna, Ostravy a Znojma. Výzdobu je možné u firmy koupit nebo pronajmout. Trojrozměrné dekorace mohou sloužit tři roky, pokud jsou ve špatném stavu, je možné zachovalý materiál použít pro výrobu nových.

Česká firma S.O.S. - Dekorace vznikla v roce 1996 jako malá firma. O sedm let později uskutečnila první velké zakázky. V současné době má pobočku i v ruském Petrohradu. Dekorace dále vyváží například do Francie, Monaka, Rakouska, Německa a Španělska. Výroba je v Praze a Petrohradu a letos by ji firma chtěla zahájit na Ukrajině. Mimo sezonu má firma zhruba 80 pracovníků, z nichž je 20 externistů. Od konce srpna, kdy se připravují vánoční dekorace, ve firmě pracuje kolem 230 lidí. Obrat firmy v loňském roce byl zhruba 150 milionů korun.