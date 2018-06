Volejbal, brusle i půlmaraton. Lipno ožije Sport Festem

Vyzkoušet si veslování, jízdu na inline bruslích s lektorem nebo plavbu na paddleboardu mohou lidé v létě na Lipno Sport Festu 2018. Akce začne 18. srpna a potrvá do 26. srpna. Mezi instruktory budou například olympijští vítězové v pětiboji David Svoboda a v běhu na lyžích Kateřina Neumannová a držitel stříbrné medaile z olympijských her, veslař Václav Chalupa. Festival se uskuteční na plážích v Lipně nad Vltavou. Novinářům to dnes řekli zástupci organizátorů.

"Jedná se o největší sportovní festival v Česku," řekl za pořadatele Vojen Smíšek ze společnosti Lipensko. Akce nabízí několik novinek v programu. Jednou z nich bude například štafetový závod čtyřčlenných skupin v půlmaratonu, kterého se mimo jiné zúčastní v jednom týmu Kateřina Neumannová s Václavem Chalupou. "Jsem sám zvědavý, jak to zvládnu," řekl Chalupa.

Festival nabízí veřejnosti aktivity, které jsou většinou spojené s vodou nebo klasickými volnočasovými sporty, jako jízda na kole nebo plážový volejbal. "Reagujeme na podmínky, které nám Lipno nabízí," uvedla Neumannová.

Veřejnost si letos může na Sport Festu vyzkoušet i přípravu na extrémní závod Spartan Race. Při něm účastníci kromě běhu plní ještě jiné fyzické úkoly. "Půjde o pozvánku na zářijový závod Spartan Race, což je jeden z nejznámějších a nejpopulárnějších závodů překážkového běhání, který se letos poprvé také uskuteční na Lipně," řekl Smíšek.

Program Lipno Sport Festu 2018 začíná denně většinou v 10.00. Přesný harmonogram aktivit lze najít na webu. Festival podle organizátorů každoročně navštíví desítky tisíc účastníků.