Všestarský archeopark návštěvníkům nabídl ukázku keltského života

Archeopark ve Všestarech na Královéhradecku se o víkendu vrátil do doby Keltů, tedy do období před více než dvěma tisíci lety. Desítky návštěvníků mohly vidět tavení železné rudy v šachtovité peci, slévání bronzu, výrobu keramiky či ukázky bojové techniky keltských válečníků. Program o životě Keltů je největší tematickou akcí v archeoparku v rámci pravidelně pořádaných Dnů živé archeologie. Řekl to archeolog a ředitel archeoparku Radomír Tichý.

Největší zájem návštěvníků přitáhlo zpracování železné rudy, které předvedli archeologové z Belgie. Nejprve železnou rudu v peci zahřáli za pomoci dřevěného uhlí a měchů až na 1400 stupňů Celsia. Směs rudy pak klesla do zahloubené části pece. Po vychladnutí a rozbití pece Belgičané kus železa, takzvanou houbu, vyjmuli a dnes ji v ohni ohřívali a kováním ji zbavovali nečistot. Výsledkem jejich dvoudenní práce byl kus železa.

"Keltové zavedli řadu inovací. Vynořili se z pravěku s celou řadou typů nářadí. Uměli vyrobit například pilník, dláto, nebozez, pilu, kosu, zámek a klíče, kleště, pérové nůžky. Používali mince, rotační mlýnek na obilí, hrnčířský kruh, měřidla," řekl Tichý. Dokázali vyrobit i skleněné náramky, jejichž napodobení je složité i pro současné skláře, dodal.

Češi podle Tichého mnohdy hledají ke Keltům vztah a hledají u nich i své kořeny. Keltové na českém území pobývali zhruba od pátého století před naším letopočtem do začátku letopočtu. "Keltové jsou prvním etnikem na českém území, které známe jménem," uvedl Tichý. Své velké znalosti nabyli při cestách do Středomoří, kam se původně vydávali jako kořistníci. Jejich civilizace byla z hlediska technické vyspělosti překonána na českém území až v raném středověku, tedy zhruba osm století po jejím zániku. Po odchodu Keltů se Evropa zase vrátila do pravěku.

K významným keltským nálezům na území Česka patří zlatý poklad ze Stradonic na Berounsku, kde bylo v roce 1877 nalezeno asi 200 zlatých keltských mincí, či keltská hlava z třetího století před naším letopočtem, která byla nalezena v roce 1943 nedaleko Mšeckých Žehrovic na Rakovnicku.

Archeopark pravěku Všestary, jehož výstavba stála 40 milionů korun, se veřejnosti otevřel v roce 2013. Každoročně jej navštíví asi 15 500 lidí. Archeopark neslouží jen veřejnosti, ale praxi zde mají také studenti hradecké univerzity. Archeopark Všestary je obecně prospěšnou společností, jejímiž zakladateli jsou Královéhradecký kraj a Univerzita Hradec Králové.