Výročí trati z Kojetína do Bialska připomene parní vlak

České dráhy v sobotu 2. června vypraví na trasu z Valašského Meziříčí na Vsetínsku do Českého Těšína na Karvinsku speciální parní vlak. Připomenou tím 130 let od zahájení provozu na trati z Kojetína přes Krásno nad Bečvou, Frenštát, Frýdlant, Místek a Těšín do Bialska. Sdělila to mluvčí Českých drah (ČD) Monika Bezuchová.

"Do čela zvláštního vlaku, který poveze zájemce o železniční historii úpatím Beskyd, se postaví parní lokomotiva Rosnička," uvedla. Cestující budou provázet průvodčí v dobových uniformách.

Speciální spoj vyjede z Valašského Meziříčí v 7.55 a přes Frenštát pod Radhoštěm, Frýdlant nad Ostravicí a Frýdek-Místek dojede v 10.41 do Českého Těšína. Na zpáteční cestu se vydá v 15.15. Jednosměrná jízdenka pro dospělé bude stát 140 korun, v úseku Frenštát pod Radhoštěm - Český Těšín 100 korun a mezi Frýdkem-Místkem a Českým Těšínem 70 korun.

Parní vlak ještě ve 12.15 vyrazí z Českého Těšína do Frýdku-Místku a ve 14.04 nazpět. Kromě toho cestující budou moci jet mimořádnými spoji za běžný tarif z Českého do polského Těšína. V polském městě se v 11.30 uskuteční komentovaná prohlídka historického centra.