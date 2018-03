Výstava v Praze ukáže daguerrotypii, mapy a Janáčkův archiv

Spatřit unikátní staletí staré dokumenty a památky z českých sbírek, které byly nedávno zapsané do registru Paměť světa spravovaného organizací UNESCO, umožní výstava v Praze. Od 5. do 11. dubna se budou moci lidé přijít do Národního technického muzea podívat na Kynžvartskou daguerrotypii, Janáčkův archiv a sbírku Camociových map. Spolu s nimi má Česko na seznamu UNESCO Paměť světa, který registruje památky dokumentárního dědictví, osm zápisů.

Daguerrotypie je předchůdce fotografie. Na té kynžvartské je zátiší s motivem uměleckého ateliéru a majiteli Kynžvartu kancléři Klementu Metternichovi ji věnoval v roce 1839 objevitel daguerrotypie Louis Daguerre ještě předtím, než svůj vynález zveřejnil. Je vůbec první svého druhu a je na ni i věnování napsané Daguerrem. Umístěna je na zámku v Kynžvartě.

Archiv Leoše Janáčka je v Moravském zemském muzeu. Až na výjimky obsahuje všechny rukopisy Janáčkových skladeb, jejich autorizované opisy a autorské tiskové korektury a první poznámkovaná vydání. Zahrnuje rukopisy libret, literárních a odborných studií, skladatelovy zápisníky a Janáčkovu knihovnu i korespondenci s více než 14 tisíci položek.

Česko-maltská sbírka Camociových map dokládá velké obležení Malty z roku 1565. Podle odborníků jde o jediný dochovaný výtisk v euroamerických sbírkách. Díky tomu mohl být po 450 letech znovu sestaven celý cyklus válečného zpravodajství z rozhodující bitvy o Maltu. Autorem map byl Giovanni Francesco Camocio (1501 až 1575). Kartografická památka je součástí mapové sbírky Přírodovědecké fakulty UK, která ji také v Praze na Albertově vystavuje.

Česká republika má v registru Paměť světa ještě několik sbírek z fondů Národní knihovny, v roce 2013 byla zapsána Sbírka časopisů českého a slovenského samizdatu z let 1948 až 1989 ze sbírek Knihovny Libri Prohibiti a v roce 2015 Světelné pantomimy Émila Reynauda ze sbírek Národního technického muzea a Centre national du cinéma et de l ́image animée a Josette Oudart-Reynaudové.

Registr Paměť světa vznikl v 90. letech s cílem zachovat dokumenty, které by měly patřit k dědictví lidstva. Při jeho zrodu stála česká Národní knihovna a vytvořila pro něj i pilotní projekt. V registru jsou kromě typických knihovních dokumentů i zvukové, filmové a archivní materiály.