Výstavu v Paláci YMCA završí otevření nové sauny

Zdravé využívání sauny nejen v Česku, ale i v nejrůznějších koutech světa. Takové je téma výstavy fotografií Sauna/Architektura požitku, která je stále ještě k vidění v Paláci YMCA v centru Prahy. Volně přístupná expozice v přízemí paláce, který letos slaví 90 let své existence, je otevřena denně od 8 do 20 hodin až do 13. září. Ve stejný den se zde pro veřejnost slavnostně otevře nová finská sauna.

"Sedmipatrová, památkově chráněná budova nabízela rozmanité sportovní aktivity už svého otevření v roce 1928, o čemž svědčí její stále populární plavecký bazén, patřící k nejdéle fungujícím krytým halám v Praze, ale i tělocvična s unikátní visutou běžeckou dráhou, na níž trénovala třeba zlatá olympionička Eva Čáslavská," říká Petra Otřísalová, ředitelka Paláce YMCA. "Předností našeho sportovního centra je jeho široký záběr - je tu velká tělocvična, bazén, posilovna a další místnosti. A jakmile k tomu přibude i příjemná relaxační zóna s novou saunou, budou jeho služby kompletní. Vyzkoušet novou saunu a ledový bazének si budou moci nejen lidé z firem, které tu mají pronajaté kanceláře, ale i všichni, kteří se budou chtít v centru Prahy od letošního září zdravě a příjemně osaunovat," dodává.

Proměny a rekonstrukce

Uvést Palác YMCA do současného stavu přitom nebylo vůbec jednoduché. "O svoje hlavní sídlo u nás přišla YMCA nejprve v době okupace a po krátkém období naděje na další rozvoj pak i po únoru 1948. Palác převzal Československý svaz tělesné výchovy a sportu, za jehož éry zde došlo k nejrůznějším, a ne vždy zdařilým přestavbám," vzpomíná Otřísalová.

Hned po roce 1989 se organizace YMCA snažila získat jedinečný dům zpět. "A jakmile se to podařilo, započaly v paláci různé úpravy - tak, jak to dovolovaly aktuální finanční možnosti. Zásadní rekonstrukcí prošel nejprve bazén se šatnami a sprchami, podobně jako Sportcentrum YMCA umístěné v suterénu. V posledních deseti letech se dočkal rozsáhlé repase také unikátní výtah páternoster. A opravila se i plochá střecha, kterou při nejrůznějších příležitostech otevíráme veřejnosti. Následovala renovace historických mosazných vitrín spolu s původním prvorepublikovým krámkem dole v pasáži, kde je nyní kavárna a kde od roku 2012 pořádáme výstavy," pokračuje Otřísalová. Tu aktuální - expozici Sauna/Architektura prožitku - do paláce zapůjčila Galerie Jaroslava Fragnera.