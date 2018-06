Zbývá půl roku do Vánoc. Olomoučany čeká Půlvánoční běh

Na sjezdových lyžích, bobech či běžkách budou moci příští týden vyrazit Olomoučané do centra města. Čeká je recesistická akce s názvem Půlvánoční běh, při které budou moci oslavit půl roku do Vánoc. Do ulic města se vydají na 1400 metrů dlouhé trase, v cíli je čeká tradiční bramborový salát, řízek a cukroví. Akce má charitativní nádech, výtěžek půjde na podporu rodin postižených dětí. Letos se bude konat již počtvrté, v předchozím ročníku si zimní atmosféru v tropických teplotách užívala více než stovka nadšenců.

"Jde o čtvrtý ročník recesisticko - charitativní akce, která původně vznikla z legrace. Letos jdeme novou trasu, vyrážíme od obchodního centra Šantovka směrem do města. Na trase bude opět občerstvovací stanice s horkým nápojem. Půjde se kolem radnice do Uhelné ulice, v cíli bude řízek, bramborový salát, vánoční cukroví a muzika," řekl spoluorganizátor akce Marek Zahradníček.

Akce se koná ve čtvrtek 21. června, termín už dříve museli organizátoři posouvat vůli olomouckému půlmaratonu, který se koná právě příští víkend. "Vypadalo by to sice dobře, kdybychom mezi závodníky z Keni vběhli na lyžích, ale nakonec jsme se rozhodli raději ustoupit," uvedl již dříve Zahradníček. Předchozí ročník se do ulic Olomouce vrhlo v lyžařských kombinézách, zimních bundách a čepicemi na hlavách 133 nadšenců, dosavadní teplotní rekord při Půlvánočním běhu byl 36 stupňů.

Trasa je oproti předchozím ročníkům delší. Poběží se od Šantovky přes Dolní náměstí směrem na Horní, kde čeká účastníky spanilý okruh kolem radnice. Obvykle tam zaskočí především zahraniční turisty při focení radničního orloje. Poté budou běžci na lyžích směřovat do Uhelné ulice. Účastníci se přitom nemusejí bát, že by jim to bez sněhu drhlo, běžkařům i bobistům to podle předchozích zkušeností na dlažbě pěkně klouzalo. Pořadatelé zveřejnili trasu zavčas, aby "si ji ti pilnější mohli včas nastudovat, zmapovat převýšení a připravit mazání," uvedli na sociální síti.

Akce má podtitul Běžíme pro ty, kteří běhat nemohou. Celý výtěžek akce včetně startovného jde na podporu občanského sdružení Pinokio, které se stará o aktivní rodiny postižených děti, část z výtěžku podpoří také vybranou osobu.