Život bez limitů... aneb Proč potřebujeme pocit volnosti a svobody

Vychovali nás tak. Abychom se pořád snažili - být lepší, dojít dál, dosáhnout vyšší mety. Abychom tu byli především pro ostatní - protože když nás ocení ti druzí, prožijeme kratičkou chvilku štěstí a pocitu, že "jsme dobří". Vychovali nás také k tomu, že nejdřív musí přijít práce, a až potom zábava. Že volný čas, zážitky, jsou něco nadstandardního, když je hotovo. Ale pravda je jinde. Svůj život potřebujeme vyvažovat. Dávat, ale také si dopřávat. Tedy vedle zodpovědného "já" si hýčkat také "já", které umí vypnout starosti (a ideálně i mobil), roztáhnout křídla a užívat si pocitu volnosti a svobody. Proč je těžké do nového režimu přepnout a proč bychom to přesto měli zkoušet?

Pozor, staré vzorce chování!

Jestliže vás někdo učil žít "na výkon" už odmalička, uložil do vás něco, čemu se říká vzorce chování. A čím dříve se začaly zapisovat, tím hlouběji se uložily. Tedy pokud jste už ve školce chodili na pět kroužků, učili se dva jazyky a čas na hraní byl něco zbytečného, těžko dnes jedním rozhodnutím přemažete své nastavení. Ale nevzdávejte to. První změny mozek registruje po třech týdnech, po šesti měsících se dokážou už vytvářet nové spoje mezi neurotransmitery v mozku, tedy nové zvyky se ukotvují. A ačkoliv to ve finále potrvá asi déle, než si plně vytvoříte nové vzorce chování, pokroky v tom, že třeba čas od času zaklapnete práci už v poledne a vyrazíte s někým milým do parku nebo sami na kole do lesů, můžete vidět poměrně brzy.

Nevěříme, že si to zasloužíme

K tomu je třeba také věřit, že si to zasloužíte. Že nejste méně důležití než práce nebo lidé kolem vás. Dokonce nejste méně důležití ani než vaše rodina. Že je v pořádku vypnout, abyste znovu mohli fungovat. Mít čas na koníčky, abyste měli energii na práci. Zažít adrenalin, stejně jako nicnedělání, aby se ulevilo hlavě. Především pak levé hemisféře, která je uorganizovaná a ukázněná až "k zbláznění". Dejte prostor pravé hemisféře, která miluje toulání se po horách, hrabání se v hlíně na zahradě nebo postávání u malířského stojanu. Prostě svobodu!

Volnost může být i tam, kde ji nečekáte

Hledejte, pátrejte po tom, co je "vaše", co vám chybí. Naslouchejte sobě v tom, co máte rádi. Někdo se nejsvobodněji cítí zavalený kupou knížek, které čekají na přelouskání. Jiný v okamžiku, kdy se bez upejpání zakousne do velké tabulky čokolády. A je to úplně v pořádku, protože i určitá míra toho, o čem mluvíme jako o "hřešení", je symbolem toho, kdo jste vy. A máte právo být vy. Jen v případě hříchů o něco víc platí opatrnost.

Pěkně drahá svoboda?

To naštěstí opravdu neplatí. Možnosti vždycky existují pro všechny. Podívejte se jen na lowcost cestovatelské weby, blogy nebo instagramové účty. A kolik peněz stojí fakt, že se seberete a vyšplháte pro trochu volnosti a čistou hlavu na nejbližší kopec? Nebo že se domluvíte s přáteli a zažijete trochu adrenalinu při netradičním podzimním kempování? Že vezmete skicák a půjdete do ulic nebo fotit oblíbená místa? Že si uděláte čas na sebe? U všeho se dá najít verze, která vám finančně nezlomí vaz, a přesto bude plnohodnotná a přinese vám to, co si právě od života přejete dostávat. Stačí chtít a nebát se zkusit hledat. A jen tak mimochodem, o čase už vždycky asi bude platit, že je to spolu se zdravím nejdražší komodita na světě. Ale právě odpočinutí vytěžíte na maximum čas určený pro práci (zatímco unavení byste ho potřebovali ještě víc). Navíc odpočinutá hlava je mnohem kreativnější! Uvolnění a nasycení pocitem svobody nebo vědomím, že jste si splnili své třeba cestovatelské sny, budete s větší pravděpodobností zdravější (protože stres, vydeptanost a nespokojenost jsou známými zabijáky, bez nadsázky). A naplnění vědomím, že máte prostor žít si po svém, budete bohatě zásobení navrch také pořádnou porcí hormonů štěstí. A to už je pak prostě svět opravdu v pořádku. Protože je váš a točí se alespoň někdy tak, jak potřebujete vy...