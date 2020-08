Zlínská zoo zpřístupnila výběh se slony

Zlínská zoologická zahrada v pátek poprvé umožní návštěvníkům přístup k novému výběhu slonů afrických v expozici Karibuni. Sdělila to mluvčí zahrady Romana Bujáčková. Zahrada výběh dokončila loni, od letošního jara chovatelé zvykali tři slonice na průchod koridorem mezi původní expozicí a novým výběhem. Projekt Karibuni zavede návštěvníky do střední a západní Afriky, dominantou bude nové chovatelské zařízení pro slony.

Sloni jsou citlivá zvířata, na změny si musejí pomalu zvykat. "Velkým problémem se ukázal přechod přes můstek nad potokem, který tvoří součást koridoru. Pro slonice to byla skutečná výzva a každá se k ní postavila jinak," uvedl ředitel zahrady Roman Horský.

Novou situaci nejlépe zvládla slonice Zola, po několika týdnech koridorem prošla i Kali, pro nejmladší Ulu to bylo dlouhou dobu nemožné. "Přes naše veškeré možné pobídky, přes pomoc kolegy Cona Mula ze Zoo Rhenen došla Ulu maximálně do poloviny můstku, pak se otočila a vrátila zpět do stávajícího výběhu. Rozhodli jsme se proto ponechat vše pouze na ní a doufali, že jí svým způsobem pomohou také Kali a Zola, které v novém výběhu pravidelně trávily prakticky celou noc. Naše přání se opravdu splnilo," uvedl Horský. Slonice Ulu poprvé prošla koridorem do tříhektarového travnatého výběhu minulý týden.

Na další slůně si počkáme do příštích prázdnin

Původně měly slonice být v novém výběhu jen v noci, zahrada se však rozhodla část Karibuni zpřístupnit, také jako poděkování lidem za podporu zoo v době koronaviru. "Lidé slonice uvidí v takřka nekonečném výběhu, při krmení pod novým přístřeškem nebo při sprchování u jezírka," uvedl Horský.

Zlínská zoo chová slony africké, kteří patří ke kriticky ohroženým druhům. Jejich chov je v Česku i Evropě vzácný, zahrady většinou chovají ovladatelnější slony indické. V Česku chová slony africké vedle zlínské zahrady jen zoo ve Dvoře Králové nad Labem.

Zlínská zoo chová tři slonice od roku 2003, zpočátku se jejich rozmnožování neplánovalo, ošetřovatelé později začali připravovat samice na inseminaci. Březost slonic trvá 22 měsíců. Nejstarší samice Kali je březí, slůně by se mělo narodit o prázdninách příštího roku. Narození prvního mláděte slona afrického v Česku se ve zlínské zoo očekávalo již před dvěma lety, samici Zole se však narodilo mrtvé mládě, což ale u prvorodiček není neobvyklé.