Býk způsobil chaos v nákupním středisku, zranil osm lidí

Poprask a paniku způsobil uprchlý býk v peruánském městě Cuzco, kde běhal po ulicích a nakonec vtrhl do nákupního střediska, kde lehce zranil osm lidí.

Zvíře se dostalo na svobodu, když pozornost jeho majitele na chvíli upoutal mobilní telefon. Po krátkém běhu ulicemi býk zamířil do nákupního centra, kde srazil několik lidí. Až když se unavené dobytče na chvíli zastavilo, chytil ho odvážný mladík do lasa a býk putoval zpět do své ohrady.

Cuzco bývalo centrem říše Inků a v současnosti patří mezi nejvyhledávanější turistické destinace v Peru.