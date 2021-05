Chovatelé psů a koček na svých mazlíčcích během pandemie nešetří

Pro mnohé firmy je období pandemie ve znamení ztrát a krachu, to ovšem neplatí u chovatelských potřeb a krmiva pro psy a kočky. Společnost Krmiva Pučálka v minulém roce zaznamenala růst až o 30 % a meziroční skok v tržbách v březnu 2020 až o 100 %. Majitelé domácích mazlíčků na svých zvířatech nešetří, kromě krmiva značky MARP a DOXNEO se zvýšil i prodej pelíšku a dalších potřeb značky AMINELA.

Příchodem pandemie se mnohé změnilo. Lidé utrácejí méně a spotřebitelské chování prošlo značnou změnou. To ovšem neplatí ve všech odvětvích. "U nás je to naopak. V minulém roce jsme rostli skoro o třicet procent, s čímž jsme vůbec nepočítali. Největší růst jsme zaznamenali v březnu loňského roku, kdy jsme meziročně rostli o sto procent. To bylo způsobeno tvrdým lockdownem. Lidé si dělali velké zásoby," komentuje růst tržeb Martin Pučálka majitel společnosti Krmiva Pučálka a dodává. "Vzpomínám si, že všichni zaměstnanci se přesunuli jen na expedici. Bylo to velmi hektické období. Proto jsme za poslední rok rozšířili náš rodinný tým o tři další zaměstnance."

Větší péče o své mazlíčky a více majitelů koček

S příchodem tvrdého lockdownu minulý rok se lidé předzásobovali. A s přibývajícím volným časem na home office utráceli více za své mazlíčky. "Na začátku pandemie se lidé zásobili výhradně krmivem, granulemi a konzervami. Aktuálně se ale už prodává vše bez velkých rozdílů. V rámci sortimentu chovatelských potřeb jsme ale zaznamenali velký nárůst prodeje u pelíšků a matrací naší značky Aminela, který je více než stoprocentní. Vnímám, že lidé chtějí své mazlíčky více rozmazlovat a dopřát jim nejen kvalitnější krmivo, ale i jiné potřeby," sděluje Pučálka a dodává. "Kromě toho přibylo majitelů koček. Dřív byl poměr majitelů psů k majitelům koček 95:5 a dnes je to 90:10. Což se nám promítlo do objednávek, jejichž průměrná hodnota klesla o osm procent, protože majitelé koček dělají menší objednávky." Pandemie tedy není jen ve znamení poloprázdných útulků a většího nárůstu pejskařů.

Stále větší nabídka sortimentu

Majitelé domácích mazlíčků rádi svým zvířatům dopřejí něco navíc a vyzkouší různé novinky. Je proto zcela na místě sortiment a celkovou nabídku rozšiřovat. Trendem se staly i ekologické výrobky. "Od začátku pandemie jsme představili dvě řady nových pamlsků - Marp a Doxneo. Aktuálně chystáme jednu novou recepturu granulí pro psy, dvě receptury pro kočky. Vše stihneme snad do léta. Rozšiřujeme také stále sortiment chovatelský potřeb. Zařadili jsme výrobky, které jsou vyráběné s ohledem na životní prostředí například rozložitelné pytlíky na exkrementy, hračky Eco Friendly bez toxických látek nebo poslední novinkou jsou obojky a vodítky vyrobené ze sojové vlákniny," komentuje rozšíření sortimentu Pučálka. Společnost Krmiva Pučálka aktuálně exportuje své produkty značky MARP, DOXNEO a AMINELA do 17 zemí EU, ale i do Jižní Koree nebo Hong Kongu.