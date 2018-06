Cyklista se střetl se lvicí. Majitel s ní šel na procházku do lesa

Osmatřicetiletý cyklista se na lesní cestě u Zděchova na Vsetínsku střetl se lvicí, se kterou byl na procházce třiatřicetiletý muž. Lvici měl připoutanou. Lvice a cyklista se dostali do kontaktu, cyklista po něm vyhledal ošetření, řekl bez upřesnění mluvčí vsetínské policie Vladislav Malcharczik. Rozsah zranění určí lékařská zpráva, muž byl po ošetření z nemocnice propuštěn. Policisté zjišťují okolnosti události, která se stala v neděli odpoledne.

"Policisté zjišťují i podmínky, za jakých se může tato šelma pohybovat. Získané informace povedou k určení právní kvalifikace události," uvedl Malcharczik.

Třiatřicetiletý muž ve Zděchově chová kromě lvice i lva, na což si delší dobu stěžují někteří místní. Úřady však muži nedokážou v chovu zabránit, přestože už dostal za nepovolený chov několik pravomocných pokut. Ředitel krajské veterinární správy František Mahdalík řekl, že platí rozhodnutí o nepovolení chovu z loňského února. Veterinární správa však nemá možnost lva odvézt. Může vydat opatření k odebrání zvířete, muselo by se však prokázat týrání, což se ve Zděchově neděje.

"Kontroly tam děláme, nezjistili jsme žádné týrání," uvedl Mahdalík, podle kterého správa o nedělní události vyjádření policie zatím nedostala.

Před rokem chtěli pracovníci vsetínských technických služeb z rozhodnutí stavebního úřadu odstranit oplocený výběh pro lva. Muž však přes výzvu policistů na pozemek nikoho nepustil. Lva přivezl do obce předloni, na pozemcích své rodiny postavil bez povolení kotec s oploceným výběhem.

Starosta obce Tomáš Kocourek řekl, že muž s připoutanou lvicí chodí na procházky běžně. Podle starosty jde o patovou situaci. "Samozřejmě lidé volají a stěžují si," uvedl.

Státní veterinární správa (SVS) již vyvolala jednání o možném zpřísnění podmínek umožňujících v ČR chov šelem mimo zoologické zahrady a další vhodná zařízení. Podle ředitele SVS Zbyňka Semeráda by se pro chovy zvířat vyžadujících zvláštní péči, například šelem, měly do budoucna zpřísnit podmínky. Zatím platí doporučení Ústřední komise na ochranu zvířat, která ale nejsou závazná. Měly by se jasně stanovit podmínky na velikost plochy chovu "podomácku" nebo na opatření proti úniku zvířat.