Divocí koně opustí Milovice. Budou chránit rezervace ve východních Čechách

Rezervaci divokých koní ve středočeských Milovicích již za pár dní opustí první transport deseti hřebců, kteří se tam narodili před dvěma lety. Jejich cílem jsou přírodovědně unikátní východočeské lokality - přírodní památka Na Plachtě v Hradci Králové a Ptačí park Josefovské louky u Jaroměře.

"Jsme rádi, že se naplňuje cíl našeho projektu a že potomci divokých koní z první, pilotní rezervace ve středočeských Milovicích budou přispívat k péči o další biologicky cenné lokality v České republice," říká Dalibor Dostál ze společnosti Česká krajina. "Je určitě dobře, že na mapě České republiky přibudou díky České společnosti ornitologické a JARO Jaroměř další dvě místa, kde se divocí koně objeví, a Česko tak sníží ztrátu, kterou má v tomto ohledu za západní Evropou," dodává Dostál.

Na evropském kontinentu byl divoký kůň člověkem vyhuben, díky izolaci Britských ostrovů však v drsném prostředí Exmooru přežili divoce žijící koně, kteří původním divokým koním kontinentální Evropy odpovídají nejenom vzhledem, ale i řadou genetických znaků. A především se u nich zachovaly všechny "divoké" vlastnosti nutné pro život bez lidské péče.

"Přírodní památka Na Plachtě a Ptačí park Josefovské louky patří mezi nejznámější přírodní území východních Čech. Spojení unikátních zvířat s unikátní přírodou je proto obrovským svátkem všech milovníků zvířat a přírody a zároveň obrovským úspěchem i výkladní skříní východočeské ochrany přírody," vysvětluje David Číp, ochranář a předseda Českého svazu ochránců přírody JARO Jaroměř. Koně zde budou přirozeným způsobem napomáhat udržování vzácných přírodovědných stanovišť.

Josefovské louky patří k nejznámějším lokalitám v Česku, o které ochránci přírody, konkrétně ornitologové, pečují. "Divocí koně z Exmooru budou vypuštěni na desetině rozlohy parku. Koně zajistí mnohem šetrnější údržbu travního porostu, ve kterém budou mít luční ptáci, hmyz - a tedy i motýli - větší šanci na přežití," říká Břeněk Michálek, správce parku z České společnosti ornitologické.

"Česká společnost ornitologická chce v Ptačím parku Josefovské louky podpořit snahu o návrat koní do naší krajiny a tím i následovat trend, který je běžný v rezervacích západní Evropy i jinde. Naše pozorování, literatura i zkušenosti zahraničních renomovaných ornitologických společností, například britské RSPB, svorně potvrzují, že v mokřadních ptačích rezervacích je vedle vody nezastupitelná i pastva velkých kopytníků," podotýká Michálek. "Luční bahňáci, o které nám jde v parku především, už netrpělivě čekají na obživu poskytující mozaiku plošek k zemi spasené vegetace, osamocených trsů trav, rozdupaného drnu, rozblácených okrajů tůněk, okousaných keřů a hromádek koňských koblížků."

Divoké koně do lokalit Josefovské louky a Plachta bezplatně zapůjčila společnost Česká krajina. Zvířata jsou potomky zakládajícího stáda, které bylo přivezeno do rezervace velkých kopytníků ve středočeských Milovicích v roce 2015. Koně by na Plachtu a Josefovské louky měli přijet v sobotu 20. ledna.