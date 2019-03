Divocí koně v Podyjí čekají na jaře první přírůstky

Divocí koně, kteří od června loňského roku spásají dvě vybrané lokality v Národním parku Podyjí na Znojemsku, čekají letos na jaře první přírůstky. Narodit by se mohlo odhadem sedm až devět hříbat. Oznámil to Dalibor Dostál, ředitel společnosti Česká krajina, která má zavedení pastvy na starosti.

V Podyjí se ve dvou stádech prohání 11 divokých koní z anglického Exmooru, na 70 hektarech pastvin pomáhají s jejich údržbou a chrání je před zarůstáním. Šestici koní ochranáři vypustili na pastvinu v Mašovicích, dalších pět na pastvinu v Havraníkách. Ve stádu je vždy jeden hřebec.

"Už v dubnu by se měla narodit první hříbata. Špatně se ale odhaduje, kolik klisen je březích. Nedá se to úplně poznat, protože jak jsou ta zvířata v přírodě, nejsou většinou vidět všechna najednou," uvedl Dostál.

Ze zkušeností z Milovic na Nymbursku, kde jsou na pastvinách také divocí koně, odhaduje, že v březí by mohlo být osm nebo všech devět klisen.

"Čekáme, že by se v Podyjí mohlo teď na jaře narodit sedm až devět hříbat," uvedl Dostál. Hříbata by v Podyjí podle něj zůstala rok až dva, pak by se stěhovala do dalších rezervací.

Pobyt koní je přínosný

"V Podyjí by zůstalo těch 11 koní. Zájem o podobný typ rezervací je velký, protože divocí koně skutečně fungují jako nejlepší řešení v péči o větší plochy. Takže počítáme s tím, že přírůstky budeme poskytovat dál," uvedl Dostál.

Biolog Robert Stejskal už dříve zhodnotil pobyt koní v lokalitách v Podyjí jako přínosný. Uvedl, že v lokalitách se znovu dostává ke slovu původní stepní vegetace, která byla dříve zarostlá. Původně souvislé travní porosty jsou místy prošlapané početnými chodníčky, porosty křovin koně rozdělili různými průchody a stezkami v místech svých oblíbených tras. Takové podmínky vytvářejí i vhodné prostředí pro různé druhy hmyzu.

Návrat divokých koní je součástí projektu Military LIFE for Nature. Hlavním účelem je podpora a zachování vzácných druhů rostlin a živočichů, kteří ke svému životu potřebují plochy s různorodou vegetací. Projekt zajišťuje péči o přírodu v pěti bývalých vojenských územích v různých částech České republiky, chráněných v rámci evropské soustavy Natura 2000.