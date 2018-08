Do Zoo Plzeň přibyl vzácný přírůstek, narodil se lev berberský

V plzeňské zoologické zahradě se na konci července narodilo další mládě v přírodě vyhubeného lva berberského. Matkou malé lvice, která přišla na svět 27. července, je čtyřletá Neyla. Mládě má v péči v porodní bedně. Vše je bez problémů, do odchovu nebude zoo zasahovat, oznámila na sociálních sítích.

"Rodina je nyní osmičlenná a funguje jako v přírodě. Samice začne postupně mládě vynášet jak do venkovní voliéry, tak do prostoru hlavní vnitřní ubikace," sdělila zoo.

Na narození lvíčete zoo čekala přes 40 let. Po dlouhé pauze se to poprvé podařilo až v roce 2016. Lvy berberské zoo začala chovat v roce 2002, po několika letech neúspěšných pokusů o odchov pořídila novou chovnou skupinu. Tvoří ji osmiletý samec Mates a dvě sestry Neyla a Tamika, kterým byly 1. července čtyři roky. Lvice už přivedly na svět šest lvíčat. V roce 2016 porodila Tamika samici Amiru, která je už v zoo v Rakousku. Neyla měla první mládě loni na podzim - samce Baqira, letos v květnu se Tamice narodila trojčata, samice Damali a samci Deema a Dabir.

Mláďata zůstávají v zoo zhruba do věku 1,5 roku až dvou let, potom pro ně koordinátor chovu najde nové umístění. V zajetí se dožívají až 20 let.