Dobrovolníci v Zoo Brno: nejpilnější odpracoval 230 hodin

Dobrovolníci v brněnské zoo loni odpracovali bezmála 1500 hodin, přibližně stejně jako o rok dříve. Nejpilnější dobrovolník měl loni na kontě 230 odpracovaných hodin. Dobrovolníci v zařízení například vedou kroužky nebo pomáhají chovatelům.

"Moc nám pomohli a my si toho nesmírně vážíme. V zahraničí se na dobrovolnické aktivity v podobných organizacích stojí fronty, u nás je to trochu jinak. O to je pro nás cennější, že k nám dobrovolníci chodí a tráví u nás svůj volný čas bez ohledu na počasí nebo peníze," uvedl na každoročním setkání dobrovolníků ředitel Zoo Brno Martin Hovorka.

Do zoo na Mniší horu chodí pravidelně 55 dobrovolníků, vedou kroužky pro děti, pomáhají chovatelům a ošetřovatelům s péčí o zvířata a expozice a podílejí se na organizaci velkých akcí.

"Není překvapením, že nejvíce chodí o prázdninách. Rekordmanem je Claudio Berandi s neuvěřitelnými 230 hodinami. Je pro nás velmi potěšující, že téměř všichni chtějí v této činnosti pokračovat," uvedla koordinátorka dobrovolnických programů v zařízení Vendula Sychrová.

Brněnská zoo pro dobrovolníky jednou za rok pořádá setkání, kde jim poděkuje a předává dárky. "Každý rok se scházíme v lednu. Letos tomu nebylo jinak, ale plánujeme, že tento formát změníme. Všechny pozveme na jaře, až bude tepleji, a posedíme v příjemném prostředí Africké vesnice. Kromě občerstvení se mohou dobrovolníci těšit na zajímavý program," uvedl Hovorka.

Brněnská zoo je nejnavštěvovanější zahradou v regionu, loni do ní zavítalo přes 308 tisíc lidí, meziročně zhruba o 1000 více. Je to druhý nejvyšší počet za rekordním rokem 2008, kdy do zoo především kvůli mláďatům ledního medvěda přišlo skoro 327 tisíc lidí. Lidé byli loni zvědaví i na novou expozici pro lvy konžské. Zahrada chová zhruba 1700 zvířat v 370 druzích.