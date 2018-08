Exota Olomouc v novém. Obdivovatelé papoušků se mohou těšit i na kongres

Do Olomouce se v polovině října sjedou světoví experti na chov papoušků. Poprvé se zde totiž uskuteční mezinárodní kongres Exota. Mimo jiné budou mít návštěvníci třeba jedinečnou možnost setkat se s objevitelem nového druhu papouška - amazoňana modrokřídlého. Úspěšný chovatel a mexický ornitolog Miguel Angel Goméz Garza bude jedním ze čtyř hlavních hostů akce.

Kromě Garzy se mohou účastníci těšit také na amerického chovatele papoušků a publicistu Tonyho Silvu nebo nizozemského chovatele mutačních papoušků Sjacka Bastiaana.V neposlední řade se představí i český asistent kurátorky španělské zoo Loro Parque Lubomír Tomiška. Přednášky zahraničních hostů budou tlumočeny do češtiny a polštiny.



Zároveň s kongresem se bude také konat tradiční výstava Exota Olomouc. "Prvním ročníkem kongresu chceme zavést novou tradici a využít toho, že se do Olomouce na Exotu sjíždí chovatelé z celé střední Evropy, protože jde o největší akci svého druhu v regionu," říká Jan Sojka hlavní organizátor akce.



Výstava Exota Olomouc se koná už přes čtyřicet let, každé dva roky. Svým rozsahem se řadí mezi největší výstavy svého druhu v Evropě. Počet vystavených ptáků se pohybuje kolem čtyř tisíc. Každoročně výstavu navštíví v průměru 15 až 20 tisíc lidí. Letošní ročník se koná od 12. do 14. října na olomouckém Výstavišti Flora. Kongres Exota se uskuteční 13. října. Více na www.exotaolomouc.cz.