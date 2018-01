Experti varují před "zombie jeleny". Mohou nakazit člověka?

Jeleni v nejméně 22 amerických státech a dvou provinciích v Kanadě umírají na nemoc zvanou chronické chřadnutí jelenovitých. Nejnovější výzkum vzbudil obavy, že by se touto "zombie nemocí", jak se jí přezdívá, mohli nakazit i lidé.



Chronické chřadnutí jelenů (CWD) způsobuje u zvířat řadu příznaků, včetně drastického úbytku váhy, zvýšeného slinění, "prázdného" výrazu v obličeji, špatné koordinace, nedostatku strachu z lidí a vysoké agresivity před smrtí. Proto si choroba vyžádala přezdívku "zombie nemoc". Postihuje všechny jelenovité včetně sobů a losů. Tato nemoc byla poprvé objevena v roce 1967 v Coloradu. Doposud nebyly hlášeny případy u lidí.



Infekční proteiny, které chorobu způsobují, se nazývají priony a nemohou se přenášet mezi druhy. Jak se ale zjistilo, lze se nakazit třeba pozřením infikovaného masa - podobně jako tomu bylo v případě "nemoci šílených krav".



Kanadští vědci nedávno vzbudili obavy, že by onemocnění mohlo "skočit" na člověka. Tuto informaci zveřejnili poté, co jejich studie ukázala, že se CWD nakazil makak poté, co snědl nakažené maso. Z pěti testovaných opic se nakazily tři. Je to poprvé, co se choroba rozšířila i na jiný druh. Coloradská studie zjistila, že prionové proteiny způsobující CWD jsou "flexibilní" - což znamená, že se mohou vyvíjet a měnit velmi snadno. Podle odborníků by se tak onemocnění mohlo dále vyvíjet a může být jen otázkou času, kdy se ve zvířeti vyvine prion, který je schopen infikovat člověka, uvedl Mark Zabel z Coloradské univerzity, který se studií prionů zabývá.

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) konzumují zvěřinu dvě třetiny obyvatel USA. CDC doporučuje, aby v oblastech, kde byla u zvířat zjištěna tato nemoc, lovci zvážili lov anebo alespoň maso před konzumací otestovali. CDC dále doporučilo, aby lovci nestříleli zvířata, která se chovají podivně. "Je důležité si uvědomit, že i zvířata, která vypadají normálně, nemusejí být zdravá. Můžeš totiž trvat i několik let, než se příznaky nemoci objeví," upozorňuje CDC.