Hřbitov pro zvířecí mazlíčky poskytuje útěchu smutným majitelům

Ralf Hendrichs už 15 let spravuje poněkud zvláštní hřbitov, který jako jediný v Německu nabízí pohřby a kremace zvířat a zároveň podporu a útěchu pozůstalým majitelům. Hřbitov o rozloze 10 tisíc metrů čtverečních je ve městě Teltow jižně od Berlína, v zemi, kde lidé chovají stále více psů a koček.

"Často tu vídáme velmi smutné scény. Lidé hodně pláčou, hroutí se, někdy mají dokonce sebevražedné myšlenky," svěřuje se agentuře AFP.

Téměř všude jsou rozmístěny krabice s papírovými kapesníčky, především u vstupu do hlavní budovy, u krematoria či v "místnosti ticha", jejíž stěny jsou pokryty fotografiemi zesnulých přátel člověka. Kdo chce, může tu zapálit svíčku jako v kapli.

"Provázet lidi v jejich smutku je velmi obtížné. Je třeba jim naslouchat a brát je vážně," vysvětluje Hendrichs. V případě potřeby hřbitov nabízí i profesionální pomoc. "Máme tu veterinářku, která vystudovala psychologii a která organizuje setkání, jakousi skupinovou terapii," říká.

Tento velký pozemek, aby mohl vybudovat hřbitov, se Hendrichs rozhodl koupit v roce 2003, když mu pošel jeho dobrman. Jeho tělo zanechal u veterináře a později se dozvěděl, že pes skončil v drtičce mršin společně se všemi mrtvolami zvířat nalezenými na okraji silnic. "Celé dny jsme plakali," vypráví.

Hluboký zármutek

Ztráta domácího zvířete může vyvolat hluboký smutek, který se často podceňuje. "Pro nás to je nejen zvíře, ale i kamarád, člen rodiny, který si zasluhuje, aby byl důstojně pohřben," říká.

