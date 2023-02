Indie pokračuje ve vysazování gepardů na svém území, dvanáct jich doveze z JAR

Dvanáct jihoafrických gepardů v pátek nastoupilo cestu do Indie, která se tyto kočkovité šelmy snaží opětovně vysadit na svém území. V indickém národním parku Kuno se přidruží k osmi zástupcům svého druhu, kteří sem byli dovezeni v loňském roce z Namibie. Informovala o tom agentura Reuters.

"Dvanáct gepardů (...) se vydalo na cestu do Indie," napsalo v pátek na twitteru indické ministerstvo životního prostředí. Dorazit do národního parku asi 320 kilometrů jižně od Dillí by měli v sobotu.

Gepardi byli uspáni, naloženi do beden a jsou na cestě na mezinárodní letiště v Johannesburgu, kde je vyzvedne indický vojenský speciál. Sedm gepardích samců a pět samic jsou první z desítek, které Jihoafrická republika v rámci mezivládní dohody přislíbila poskytnout Indii v příštím desetiletí.

Gepardi jsou nejrychlejší suchozemská zvířata na světě, dosahují rychlosti až 120 kilometrů za hodinu. Po celém světě žije posledních méně než 7000 dospělých jedinců na méně než devíti procentech svého původního teritoria. V Indii vyhynuli před více než 70 lety, píše agentura AP.

Afričtí gepardi se liší od těch, kteří žili v Indii a jejichž poslední jedinec byl zabit v roce 1952. Gepardi indičtí jsou kriticky ohrožení a několik desítek jich v současnosti žije jen na malých územích v Íránu. Zatímco populace gepardů v Africe je relativně stabilní, v Íránu nežije dost těchto šelem na to, aby mohly být převezeny.