Jak se zabavit se psem v karanténě?

Pracujete z domova, skoro nikam nemůžete a společnost vám dělá čtyřnohý mazlíček? Zažeňte nudu společně a zpříjemněte si tak tento čas, kdy se tak trochu zastavil svět. Užijte si aktivity, které jsme pro vás připravili naplno. Endorfiny a lepší nálada se zaručeně dostaví!

Vyprašte kožich v přírodě

Na místo sledování televize a lamentováním nad obsahem zpráv se teple oblíkněte a vydejte se svým trhačem na procházku. Nezapomeňte s sebou vzít pár tenisáků anebo jiné hračky vhodné k aportování. Radost, kterou uvidíte ve psích očích při každém hodu se zaručeně přenese i na vás. Kromě toho jistě potkáte i jiné pejskaře, a tak budete moci prohodit pár slov a přijít tak na jiné myšlenky. Zaraduje se i váš psí parťák, protože potkat čtyřnohé kamarády je vždycky radost. Pokud si ale chcete vyčistit hlavu úplně, vydejte se na túru do hor. Příroda je mocná čarodějka a ve spojení s příjemnou společností působí jako balzám na nervy.

Naučte se novým kouskům

Říká se, že starého psa novým kouskům nenaučíš. Jak to ale doopravdy je? "Ať už máte štěně anebo staršího psa, je možné oba naučit něčemu novému. Jen u štěněte to půjde mnohem snadněji. S těmi staršími budete potřebovat více trpělivosti a víc kvalitních pamlsků," komentuje s úsměvem výcvik psa Martin Pučálka, majitel společnosti Krmiva Pučálka a dodává. "Jako motivaci k novým trikům neodměňujte psa piškoty, šunkou či jiným lidským jídlem. Obsahuje totiž mnoho soli, cukrů a sacharidů. Raději vybírejte z kvalitních pamlsků přímo pro psy." To, jak naučit psa dávat pac, mávat, panáčkovat anebo válet sudy snadno najdete na internetu. Náš tip: Dej pac! Dejte psovi povel "sedni" a poklekněte vedle něj. Pomocí ruky zvedněte zespodu jeho tlapku a zřetelně vyslovte povel "Dej pac". Tento postup opakujte, dokud pes nezvedne tlapku sám, jakmile dáte povel. Poté ho ihned odměňte pamlskem. Případně si zpočátku můžete schovat pamlsek do ruky a držet ji blízko hlavy psa. Mazlíček se poté pokusí pamlsek získat a využije v určitém okamžiku tlapku. Položí pes tlapku na ruku s pamlskem, dejte mu vyžádanou dobrotu a zřetelně řekněte "Dej pac". V průběhu času si pes toto cvičení zažije, že bude zvedat levou i pravou tlapku, jakmile před ním podržíte ruku.

Kdo si hraje, nezlobí

Čas strávený v pohodlí domova může být i pro psa nuda. Zabavte se ale společně. K dostání je spousta psích hlavolamů, do kterých vložíte kousek pamlsku či granule. Pes se to z nich bude stačit vymámit, a je o srandu postaráno. Kromě hry s čichem psy snadno zabaví i "přetahovaná". Udělejte z přinesené hračky kořist a přetahujte se s ním, občas mu ji úplně seberte a poté znova nechte, ať se zakousne. Vyzkoušet můžete i hru na schovávanou, honěnou apod. Pokud ale zrovna nemá hrací náladu, tak ho pomazlete, pohlaďte, drbejte jen tak, aby měl radost.

Beauty den

Vzpomenete si, kdy jste svému psovi naposledy stříhali drápky, vyčistili uši anebo ho řádně vykoupali? Udělejte mu takový den krásy. Vykoupejte ho psím šamponem, pečlivě osušte a pokud se nechá tak možno i lehce vyfénujte. Jakmile bude kůže i chlupy suché, pořádně ho vykartáčujte. Pokračovat můžete zastřižením drápků a péči o uši a čumák. Pokud se pes nechá, vyčistěte mu zuby. To vše by se mělo stát pravidelnou rutinou.