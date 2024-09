Jak vybrat správný kočkolit?

Výběr správného kočkolitu je klíčovým rozhodnutím, které může ovlivnit životní pohodu mazlíčka, stejně jako čistotu a vůni vašeho domova. Existuje několik faktorů, které je třeba při výběru zvážit.

Kočky jsou jedny z nejoblíbenějších domácích mazlíčků po celém světě. Jedním z důležitých aspektů péče o ně je výběr správného kočkolitu. Kočkolit je materiál určený k absorpci moči a kontrole zápachu, který se používá v kočičích toaletách. Na trhu existuje několik typů, z nichž každý má své výhody a nevýhody.

1. Hrudkující kočkolit

Tento typ kočkolitu je oblíbený pro svou schopnost vytvářet pevné hrudky při kontaktu s vlhkostí, což usnadňuje jejich odstranění. Udržuje box suchý a relativně bez zápachu. "Hrudkováním je myšlen proces, kdy stelivo absorbuje tekutinu a vytvoří kompaktní tvar - hrudku. U tohoto typu steliva hrudky pak pravidelně vybíráte, a tím podestýlku spotřebováváte. Kočka tedy chodí vykonávat svou potřebu stále do čistého," sdělil Martin Pučálka, odborník ze společnosti Krmiva Pučálka. Jediným úskalím může být rozpadávání se hrudek u nekvalitních značek nebo malá vrstva steliva, která způsobí přilepení hrudek ke dnu toalety a jejich rozpadnutí při odstraňování. Některé kočky mohou být navíc citlivé na prach, který může hrudkující kočkolit vytvářet. "Je také důležité pravidelně kontrolovat, zda kočka nepolyká hrudky, což by mohlo způsobit zažívací problémy," doplnil Pučálka.

2. Nehurdkující kočkolit

Výhodou nehrudkujícího kočkolitu často bývá levnější cena a může být vhodný pro kočky, které preferují měkčí podklad. Je také méně prašný než některé hrudkující varianty. Naopak nevýhodou může být trochu obtížnější odstranění použitého kočkolitu, protože nevytváří pevné hrudky. Může tak vznikat potřeba častěji měnit celý obsah toalety. Sáhnout můžete po variantě s vůní, ale ne všechny kočky ji snášejí. "Parfemace steliva je oceňována zejména člověkem. Kočce na vůni steliva nezáleží. Myslete jen na to, že kočičí čich je mnohonásobně lepší než lidský, a proto by zvolená varianta neměla být příliš výrazná a neměla by obsahovat vůně, které kočkám vadí, jako například citrusy, doporučil Pučálka.

3. Silikagelový kočkolit

Tento typ steliva je vyrobený z malých kuliček silikagelu, které jsou vysoce porézní a dokážou absorbovat velké množství vlhkosti. Tento typ kočkolitu je známý svou dlouhou životností a schopností efektivně kontrolovat zápach. Je také méně prašný. Na druhou stranu, některé kočky mohou mít problém s texturou kuliček a může být dražší než tradiční druhy kočkolitů.

4. Přírodní a ekologické kočkolity

"Nejčastějším, nejpřirozenějším a nejvíce hygienickým stelivem je takzvaný bentonit. Jedná se o stelivo z přírodního jílu, který kočkám nejvíce připomíná podmínky v přírodě. Zde je důležité mít výšku podestýlky alespoň sedm centimetrů, aby se hrudky nepřilepovaly ke dnu a nerozpadaly se," řekl odborník a dodal, abyste dbali na výběr kvalitního steliva, což se odvíjí od výrobce. Zaměřte se na dobrou absorpci, bezprašnost, schopnost pohlcovat pachy a držet hrudky pohromadě (v případě hrudkující varianty). Vhodné je například Odourlock anebo Intersand Simple. Dále můžete vybírat z dřevitých, kukuřičných, pšeničných nebo tofu steliv. U nich je největší výhodou možnost splachování do wc, kterou ocení zejména majitelé chlupáčů žijící v bytě. Zde vyzkoušejte kočkolit Almo anebo Intersand Ecolife.

5. Syntetická steliva

Syntetická steliva reprezentují silikáty. Bílé, průhledné nebo barevné krystalky chemické hmoty. I zde se setkáte s různou kvalitou. U některých výrobců se kuličky silikátu rozpadají, a tak se v podobě prachu uvolňuje oblak chemikálií smíchaných s močí. Většina silikátů je nehrudkujících, neprašná a je možné je splachovat do wc. Ale otázkou je, zda chcete, aby váš chlupáč chodil několikrát denně na chemickou hromádku, a pak si tuto nálož chemikálií dal ke svačině, když si čistí tlapky.

Na co při výběru nezapomenout

Při nákupu kočičího záchodu je potřeba vzít v úvahu i další faktory. Především jsou to zdravotní potřeby a preference vaší kočky. Některé kočky mohou mít totiž alergie nebo větší citlivost na konkrétní typ kočkolitu. "Pozorujte, zda vaše kočka nevykazuje žádné nepříjemné reakce, jako je kýchání nebo podráždění tlapek." Zohledněte také velikost bytu a prostoru, kde bude záchod pro vaše kočky umístěný. Pokud žijete v menším prostoru, bude pro vás důležitá schopnost kočkolitu pohlcovat pachy. Hrudkující kočkolity s přídavkem vůní mohou být v tomto ohledu efektivní, ale ne každá kočka vůni toleruje.

Tipy pro správné použití kočkolitu

Kočičí toaletu nezapomeňte také pravidelně čistit. Odstraňujte použité hrudky nebo exkrementy alespoň jednou denně, aby se minimalizovaly pachy a bakterie. Vyhněte se také náhlým změnám. "Pokud měníte typ kočkolitu, dělejte to postupně, aby si kočka zvykla. Smíchejte malé množství nového kočkolitu se starým a postupně zvyšujte poměr. To by mělo trvat zhruba měsíc," řekl Pučálka s tím, že máte-li doma více koček, mějte vždy o jednu toaletu více než je počet koček v domácnosti. Výběr správného kočkolitu může vyžadovat trochu pokusů a omylů, ale pečlivým zvažováním potřeb vaší kočky a vašich preferencí můžete najít ten pravý, který zajistí pohodlí vaší kočce a čistotu vašeho domova.