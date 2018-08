Kocour, který zachránil své majitelce život, byl posmrtně oceněn

Bílému kocourovi Theovi byla ve čtvrtek posmrtně udělena cena pro britskou kočku roku. Theo se vyznamenal tím, že svou majitelku Charlotte Dixonovou nenechal usnout, když se jí v těle vytvořila krevní sraženina, kvůli níž by se už pravděpodobně neprobudila. Sám kocour pošel týden před předáním ocenění.

Cenu za Thea v londýnském hotelu Savoy převzala Dixonová, pro kterou se smrtí kocoura stala celá událost ještě emotivnější. "Všechny kočky jsou skvělé, ale já Theovi vděčím za to, že jsem naživu," citoval ženu web deníku Daily Mail.

"Když jsem se jednou v noci probudila a bylo mi špatně, myslela jsem, že je to nějaká viróza. Byla jsem zmatená a rozechvělá, ale říkala jsem si, že bych se prostě měla vyspat," popsala Dixonová noc, kdy se jí v oběhovém systému utvořila krevní sraženina.

Theo ale ženu usnout nenechal. Šťouchal do ní tlapkou, skákal po ní a mňoukal. Po nějaké době zavolala matka Dixonové sanitku. Záchranář prý ihned poznal, že by mohlo jít o krevní sraženinu a "řekl, že je dobře, že jsem neusnula, protože už bych se pravděpodobně neprobrala".

Theo byl díky této kuriózní formě pomoci vybrán jako kočka roku v konkurenci stovek dalších domácích mazlíčků. Vedlejší ceny získali například kocouři Arthur, který pomohl své majitelce překonat psychické problémy, nebo Toby, který dokáže u své majitelky detekovat nástup záchvatů plynoucích z neurologického onemocnění.

A cat's instincts and intuition are vital to those who suffer health issues, like our family which has a Type 1 diabetic in it. Theo the cat saved his mum's life by keeping her awake all night after she developed a fatal blood cot: https://t.co/Fx4aU1cv3M - only one word #AMAZING