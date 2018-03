Králíci z celé republiky se utkali v atletických disciplínách

V atletickou dráhu se proměnila plocha největšího pavilonu olomouckého výstaviště Flora. Pomyslné dresy si přitom oblékli zcela netradiční sportovci. Na startovní čáru se postupně postavilo sedm desítek králíků z celé republiky, kteří se mezi sebou utkali v mistrovství republiky v králičím hopu. Před zraky diváků předvedli například skoky do dálky či do výšky. Na výstaviště dorazilo obdivovat jejich výkony několik stovek diváků, výkony oceňovali nadšeným potleskem.

"Ze závodů máme dobrý pocit, přišlo hodně lidí, od nás určitě spokojenost. Počet kvalifikovaných závodníků byl letos vyšší zvlášť u sportovně náročnějších disciplín. Startovalo dohromady 68 králíků," řekl organizátor akce Petr David.

Na oranžovém koberci se šampioni ve speciálním postroji na vodítkách pokoušeli za pomoci hlasitého mlaskání a povzbuzování svých majitelů překonat překážky ve skoku dalekém, vysokém, ale i v překážkovém běhu na rovinné dráze a v parkuru. Na šestém mistrovství ČR v králičím hopu skočil nejlepší králík do dálky 210 centimetrů a do výšky 85 centimetrů, doplnil David.

Na rovince se dařilo s jejím svěřencem dvanáctileté Denise Němečkové z Přelovic na Pardubicku. "Věnuji se tomu už od května 2016, začínala jsem se zakrslým králíkem a poté jsem přešla na sportovní. Teď máme doma 12 králíků a na závody jsem s sebou vzala tři," řekla dívka.

Se svými závodníky trénuje většinou doma na dvorku. "Postavíme si parkur nebo rovinku a trénujeme venku na dvorku, ale i na fotbalovém hřišti. Když jsou mrazy, jsme v hale," doplnila závodnice. Spolužáci prý berou její koníček s úsměvem. "Přijde jim to srandovní," dodala dívka. Svým zápalem nakonec strhla i maminku, která se do trénování králíků pustila se svou dcerou. "Zajímalo mě, co ji na tom tak fascinuje. Navíc jsem měla problémy se zády a zjistila jsem, že mi to pomáhá. Takže spolu nyní trénujeme a občas se kvůli tomu hádáme. Ale ten králík si to nakonec stejně rozhodne sám. Musí ho to bavit, pak se těší na pamlsky," řekla Pavlína Němečková.

Někteří skokani překážky před plnou tribunu zdolávali s nadhledem, ale nouze nebyla ani o kuriózní situace, například když jeden z králíků na překážku vylezl, odmítl ji opustit a začal před diváky pózovat. Jiný závodník po proběhnutí cílové rovinky zůstal sedět za hlasitého smíchu obecenstva zadkem na cílové překážce. "Fanda nezklamal, je to lenoch," komentovala to jeho majitelka.

Na šesté mistrovství ČR v králičím hopu se přihlásilo 25 nejlepších závodníků se 70 králíky. Králičí hop vznikl zhruba před 30 lety ve Švédsku a postupně se rozšířil i do dalších evropských zemí. V Česku má zhruba desetiletou tradici a těší se rostoucí popularitě. Nejlepší čeští králíci skáčou metr vysoko a při skoku dalekém se dokážou odrazit až do bezmála třímetrové vzdálenosti.