Lední medvědice Noria odjede z brněnské zoo na konci prázdnin

Téměř tříletá lední medvědice Noria se bude z brněnské zoo do Rostocku v Německu stěhovat na konci prázdnin. Lidé se s ní mohou rozloučit 25. srpna na Dni adoptivních rodičů, uvedl v tiskové zprávě mluvčí zahrady Michal Vaňáč. Lední medvědi jsou zařazeni do záchovného programu pro případ hrozby jejich vyhynutí ve volné přírodě. V rostocké zoo by mohla mít Noria mláďata, a pomoci tak programu.

Přípravy na přesun jsou už nyní v plném proudu. "Kromě vybavování dokladů a veterinárních osvědčení a sestavování cestovního plánu řešíme také technické aspekty nakládání medvědice a jejího stěhování. Během srpna se bude Noria učit nastupovat do přepravní bedny a když nácvik zvládne, nebudeme ji muset před transportem uspávat," uvedla kurátorka chovu savců Zoo Brno Dorota Gremlicová. Doplnila, že ohled musí brát chovatelé i na počasí. Předběžně je odjezd medvědice plánován na 30. srpna, pokud ale budou přetrvávat vysoké teploty, je možné, že se Noria vydá na cestu až o několik dní později.

Medvědice bude mít "parťáka"

Medvědici chovatelé přesunou po silnici v klimatizovaném voze a ve speciální přepravní bedně. Noria bude mít stále k dispozici čerstvou vodu a led, které je možné během cesty při kontrolních zastávkách průběžně doplňovat. Nový domov najde v Rostocku, kde nyní dokončují novou expozici pro lední medvědy. Tamní zoo přerušila dlouholetý chov ledních medvědů v roce 2016, aby mohla zastaralé chovatelské zařízení nahradit moderním. Společnost medvědici z Brna bude v novém domově dělat čtyřletý samec Akiak, s jehož příchodem se do Rostocku symbolicky vrátí "jejich" lední medvědi, Akiak je totiž potomkem původního rostockého chovného samce Victora.

Návštěvníci Zoo Brno se budou moci s medvědicí rozloučit 25. srpna při Dnu adoptivních rodičů. U expozice ledních medvědů se v 11:30 uskuteční komentované krmení. Věnované bude právě Norii a jejím rodičům, tedy Coře a Umcovi.