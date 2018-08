Liberecká zoo opravuje pavilon paviánů a výběh kozorožců

Pavilon paviánů a výběh kozorožců dagestánských opravuje liberecká zoo. Podle ředitele zahrady Davida Nejedla šlo o dvě ostudy zahrady. Do zlepšení stavu obou expozic zoo investuje kolem 1,5 milionu korun, práce skončí někdy v polovině srpna.

"Zahrada potřebuje dát celá dohromady, ale cítil jsem chovatelsky návštěvnicky dvě takové šílené ostudy. A jednou z nich byl paviáninec, který byl už strašlivý, a druhá věc, takový apendix u kozorožců dagestánských," uvedl ředitel. V jednom ze tří výběhů těchto sudokopytníků v horní části zahrady se podle něj opravuje oplocení i povrchy a dělá se nové návštěvnické posezení.

Ještě větší proměnu prodělává pavilon paviánů, který se naposledy opravoval už před téměř 15 lety. "To se ale dělaly jen povrchy. Nyní se kromě nich dělá i generální oprava nosných konstrukcí, ať už betonové skály, tak pletiva a nosných sloupů mříží," uvedl ředitel zahrady.

Výsledkem by podle něj měla být světlejší expozice a díky úpravám bude pro ošetřovatele jednodušší udržovat ji. "Paviáni tak budou ve větší čistotě, budou tam mít více světla i lepší klima," dodal Nejedlo. U pavilonu přibude i krytá vyhlídka určená pro návštěvníky zahrady. Do zlepšení stavu pavilonu paviánů investuje zoo zhruba milion korun. Expozice se opravuje už od začátku června, po dobu prací chovatelé přemístili paviány do bývalého pavilonu orangutanů, který je naproti tygrům.

Paviány pláštíkové chová liberecká zoo od roku 1956. Současnou skupinu tvoří dva dospělí samci, osm samic a dvě roční mláďata. Přes půl století jsou v Liberci i kozorožci dagestánští. Prvními byli samec Bobeš a dvě samice, kteří dorazili v roce 1961 z moskevské zoo. Současná skupina čítá 14 jedinců.