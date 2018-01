Loňská sezona byla pro jihomoravské zoo úspěšná

Pro zoologické zahrady na jižní Moravě byl minulý rok úspěšný. Do brněnské zoo, stejně jako do hodonínské přišlo meziročně více návštěvníků, vyškovská si počet návštěvníků udržela stejný.

Nejnavštěvovanější zahradou v regionu je zoo v Brně. Loni do ní zavítalo přes 308 tisíc lidí, meziročně zhruba o 1000 více. Je to druhý nejvyšší počet za rekordním rokem 2008, kdy do zoo především kvůli mláďatům ledního medvěda přišlo skoro 327 tisíc lidí. Nejvíce lidí, 54 tisíc, dorazilo v červenci, dalším v pořadí byl srpen, kdy do zoo zavítalo přes 53 tisíc návštěvníků. Lidé byli zvědaví i na novou expozici pro lvy konžské. "Pokud nám budou přát klimatické podmínky, potřetí v řadě překročíme hranici 300 tisíc návštěvníků. Letos plánujeme otevřít hned dvě nové expozice, které mohou návštěvníky zaujmout," uvedl už dříve ředitel zoo Martin Hovorka.

Hodonínskou zoo navštívilo loni přes 166 tisíc lidí, což je meziročně asi o 4000 více. Zahrada oslavila 40 let své existence. "Pořádali jsme akce pro návštěvníky, které je zaujaly, na návštěvnosti se určitě podepsalo i výročí zahrady," uvedla mluvčí zařízení Marie Blahová. Lidé byli zvědaví i na mláďata, která se v zoo narodila. V červnu přišla na svět čtyři mláďata tygra ussurijského, v polovině září se narodila samička jaguára. Po osmi letech se v hodonínské zoo vylíhli i dva plameňáci růžoví.

Do vyškovské zoo loni zavítalo zhruba 171 tisíc lidí, stejně jako o rok dříve. "To je pro nás optimální počet, aby především v létě naše zahrada nebyla přeplněná," uvedl ředitel zoo Josef Kachlík. Zahrada je propojena s dinoparkem, jenž prezentuje 50 soch prehistorických ještěrů. Specializuje se na původní druhy domácích a hospodářských zvířat. Loni na konci letních prázdnin otevřela nový průchozí pavilon Austrálie, na letošek chystá novou venkovní expozici pracovně nazvanou Pod vodou. V plánu je jezírko s průhledem pod hladinu, kde budou ryby místního pásma.