Mise splněna. Tygr Dandys se vrací do brněnské zoo

Zoo Jihlava vrátí v pátek do brněnské zahrady samce tygra sumaterského Dandyse. V Jihlavě byl od loňského října. Se samicí Cintou zplodil dvě mláďata, která se narodila v březnu. Musel by být stejně po dobu asi dvou let od koťat i od Cinty oddělený, takže nastal čas, aby využil svoje zkušenosti a vrátil se zpátky, uvedla ředitelka jihlavské zoo Eliška Kubíková.

Obě zařízení se podle mluvčí brněnské zahrady Gabriely Tomčíkové potýkají v případě tygrů s chovatelskými obtížemi. Chovatelé doufají, že díky úspěšnému spáření s Cintou získal tygr zkušenosti, které mu pomohou, až vrátí do brněnské zoo k samici Satu. Dandys se narodil v roce 2012 ve varšavské zoo. V Brně, kde se prozatím otcem nestal, je od roku 2014.

Do Jihlavy přijel 30. října, hned v listopadu následovalo první páření, které však nebylo úspěšné, na rozdíl od druhého pokusu o necelý měsíc později. Koťata se narodila 28. března. Pro Cintu to byl první porod. "Od té chvíle již byli Cinta s Dandysem rozděleni, což je přirozené, neboť i v přírodě se obě pohlaví tygrů setkávají a delší dobu spolu žijí pouze v období námluv," řekla Kubíková.

Tygr sumaterský je nejmenším poddruhem tygra, který žije pouze na ostrově Sumatra v Indonésii. Hrozí mu vyhubení, v jeho domovině podle odhadů žije jen několik stovek zvířat. Samci tygra sumaterského jsou větší než samice a mohou s ocasem měřit 2,5 metru a vážit 100 až 140 kilogramů. Březost u samice trvá zhruba 105 dnů.

Jihlavská zoo je nejvyhledávanějším turistickým cílem Vysočiny. Její návštěvnost loni podruhé přesáhla 300 tisíc lidí, návštěvníků bylo 316 650.