Na Broumovsku se narodila další vlčata, zachytily je fotopasti

Ostravská zoologická zahrada by se letos mohla dočkat rekordního počtu mláďat plameňáků kubánských, kteří se tam nyní líhnou. Zatím přišlo na svět pět mláďat a... více

Zvole a okolí

Šelma na útěku! Ze zooparku u Prahy uprchla dospělá puma

Aktualizováno 28.06. 15:45Ze zooparku ve Zvoli u Prahy ve čtvrtek utekla dospělá puma. Lidé by se neměli zdržovat venku a neměli by chodit do blízkého lesa, řekl starosta obce Miroslava... více