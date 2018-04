Na husí farmě začalo líhnutí, housat bude asi 30 tisíc

Na husí farmě v Rohozné se tento týden vylíhla první letošní housata. Z umělé líhně už jich pracovníci v pondělí do odchovny vybavené tepelnými zářiči přestěhovali okolo 2500. Cyklus se bude ještě opakovat asi dvanáctkrát a do poloviny července by mělo v Rohozné přijít na svět na 30 tisíc housat. Berou si je i chovatelé z Rakouska, řekl farmář Josef Tříska. Jde o jedinou farmu na Vysočině, kde se husy jen nevykrmují, ale také ve velkém líhnou.

"Takové farmy, jako jsme my, jsou v republice asi čtyři," řekl Tříska. Líhnutí housat je náročné na prostory a vyžaduje specifickou technologii. Farma se navíc musí celoročně starat o základní chovné hejno, jež v Rohozné čítá 2000 hus. "Husa je takové nejméně domestikované zvíře, potřebuje hodně svobody a volného pohybu - žije jak venku, tak v hale, kam chodí odpočívat," řekl farmář.

Vejce husy snášejí jen zjara, kvůli letošním pozdním mrazům se snáška neopozdila. Pracovníci jen vejce z hnízd v hale museli sbírat častěji, aby neprochladla. Do líhně je vkládají každý týden. Po deseti dnech každé vajíčko prosvítí, aby zjistili, jestli se v něm rozvíjí zárodek. Vyřazena jich pak bývá asi desetina. "Nepadají do stoupy. My z nich vysáváme obsah a prodáváme na kraslice," uvedl Tříska.

Umělá líheň připomíná bytelné skříně se zásuvkami, ovšem vybavené technologiemi. V první části jsou vejce 25 dní při teplotě okolo 37 stupňů Celsia a více než padesátiprocentní vlhkosti. Vejce se v líhni každou hodinu pootočí. "Každý den se lísky musí vyndat a vejce se musí ještě otočit podélně. To už ten stroj nedokáže, takže je s tím docela práce," popsal chovatel.

Na poslední čtyři dny se násada stěhuje do druhé části líhně, kde se už klubou housata. Skořápka praskne a vlhká mláďata se zobáčkem proklubávají ven. Zlatavé chmýří jim v líhni brzo proschne. "Je z toho radost," řekl Tříska k letošnímu prvnímu přírůstku.

Odbyt pro housata farma má. "Naši zákazníci se rekrutují převážně po Čechách. Asi 20 procent vyvážíme, do Rakouska a nějaké vývozy máme i na Slovensko," uvedl farmář. Jde o různé odběratele, od těch, kteří koupí pět housat, po ty, kteří jich chtějí 5000. "Nejvíc chovatelů je takových stovkových, kteří to mají jako přivýdělek s tím záměrem, že husy prodají na Martina," doplnil. Na 1000 housat zůstane v Rohozné, farma je vykrmí a většinu prodá také kolem svatého Martina jako pečínkové husy.

Chov hus má v Rohozné tradici čtyři desetiletí, dřív patřil zemědělskému družstvu. Jako rodinná farma funguje devátým rokem.