Na Šlovickém vrchu bude letos stádečko divokých koní

Malé stádo divokých koní, exmoorských pony, by se mělo už letos prohánět po Šlovickém vrchu u Dobřan na Plzeňsku. Díky výskytu chráněných živočichů byl bývalý vojenský tankodrom zařazen na seznam evropsky významných lokalit Natura 2000. Divocí koně, spolu s dalšími opatřeními, pomohou udržovat biotop potřebný pro život chráněných druhů. Radnice delší dobu usilovala o dotaci na zřízení chovu divokých koní, letos se to podařilo, řekla místostarostka Lenka Tomanová.

Na Šlovickém vrchu by mělo být na zhruba třicetihektarové pastvině pět mladých hřebců, kteří budou mít hlavní roli ve spásání porostu. Město uvažuje o tom, že v budoucnu by se na vrchu mohla objevit i další zvířata - ovce či kozy, možná i exotičtější a vzácnější býložravci.

"Minulý měsíc jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace na obnovu ohrožených biotopů prostřednictvím polodivoké pastvy. Letošní rok máme v plánu do prázdnin vysoutěžit dodavatele infrastruktury. Musí se tam udělat přípojka, musí se vybudovat ohradník, v aklimatizační ohradě se musí vybudovat přístřešek," popsala Tomanová. Město musí také vybrat někoho, kdo se bude o zvířata starat. Pak se přivezou koně. Náklady na zřízení chovu koní jsou podle Tomanové kolem čtyř milionů korun, získaná dotace je 3,5 milionu. Projekt je rozplánovaný do pěti let.

Šlovický vrch ještě koncem minulého století rozrývaly pásy tanků. Díky tomu vznikla směs luk, křovin, lesíků, tůní a ploch s holou půdou či skálou. Daří se tam kriticky ohroženým druhům. Díky žábě kuňce žlutobřiché se lokalita stala jedním z území Natura 2000, žijí tam i korýši listonoh a žábronožka, vzácní motýli a roste hrachor trávolistý. Po odchodu armády ale začal vrch rychle zarůstat trnkami a náletovými keři. Zatímco v jiných chráněných lokalitách se omezuje zátěž a narušování území, Šlovický vrch je přímo vyžaduje. Kromě kopyt koní tam už nyní pravidelně rozrušují půdu terénní auta, motocykly i kola. Loni na konci roku město vysázelo na vrch třešňové stromořadí 32 stromů starých krajových odrůd.