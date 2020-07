Nebojte se cestovat s domácími mazlíčky

Plánujete dovolenou a chcete si s sebou vzít i pejska či kočičku? Přinášíme vám několik tipů na to, jak se na prázdniny připravit a na co určitě nezapomenout.

Náhlá změna prostředí a denního režimu může být pro zvíře stresující. V první řadě proto zvažte, zda je váš chlupáč vhodným kandidátem na rodinné výlety. Kočky jsou obecně více vázané na prostředí a bez vaší přítomnosti si poradí spíše než psi, kteří jsou vám neustále v patách. Řada ubytovacích zařízení bere návštěvy s domácím zvířátkem stále více jako samozřejmost. Před rezervací si však možnost pobytu s domácím zvířetem ověřte, abyste se vyhnuli nečekaným nepříjemnostem.

Konzultace s veterinářem

Před samotnou cestou se ujistěte, že je vaše zvíře v dobré fyzické kondici. Navštivte veterináře, který zhodnotí jeho zdravotní stav, provede nezbytné očkování a poradí vám, co s sebou přibalit do zvířecí lékárničky. Určitě by v ní neměla chybět pinzeta či kleště na klíšťata, dezinfekce, obvaz a případně léky na alergii. Pes i kočka by měli být vybaveni antiparazitním obojkem nebo jim ještě před odjezdem aplikujte pipetu proti blechám a klíšťatům.

Co ještě přibalit

Následující seznam vám pomůže předejít tomu, že zapomenete na něco důležitého. Cestovní taška pro vašeho mazlíčka by měla obsahovat:

• skládací misku na vodu a krmivo

• pelech / deku

• oblíbenou hračku

• hadřík na mokrou srst a tlapky

• sáčky na exkrementy

• dostatek krmiva a vody

• lékárničku

• cestovní pas zvířete / očkovací průkaz

Před cestováním a změnami prostředí jednoznačně není vhodné měnit druh krmiva. Dlouhé cesty v dopravních prostředcích mohou být pro zvířata stresující, zvláště pokud na cestování nejsou zvyklé. Pokud byste se ještě rozhodli pro změny v jídelníčku, koledujete si o nemilé komplikace. Držte se jedné značky krmiva, která by měla zaručit podobné složení a příchuť. "Na cestu se psem nejlépe pořiďte menší balení krmiva, které mu běžně podáváte. Předejdete tím možným zažívacím problémům. Pro kočky můžete zakoupit praktické masové kapsičky. Doporučuji vybírat výrobky bez umělých barviv, dochucovadel a konzervantů. Kvalitní granule by také neměly obsahovat obiloviny Z našeho sortimentu mohu doporučit krmiva FINEVO, která byla vyvinuta ve spolupráci s veterináři a odborníky na výživu zvířat," radí David Benda, odborník z oddělení krmiv v projektových marketech Hornbach.

Způsoby přepravy

Nejpohodlnějším způsobem cestování se zvířaty je přeprava autem. Při jízdě jste nezávislí a jednoduše si naplánujete potřebné přestávky na venčení. Je však potřeba zajistit základní bezpečnostní opatření, aby nebyla ohrožena posádka vozidla. Nezbytné je obstarat postroje či speciální pásy pro psy, které se dají připevnit přímo do sedadel. Možností je i cestovní přepravka, která musí být dostatečně velká, aby se v ní pes či kočka mohli pohodlně otočit.

Letecká přeprava je nejrychlejší, ale přináší i pár rizik, náročnější přípravu a samozřejmě vyšší cestovní náklady. Před letem musí zvíře projít zdravotní prohlídkou, je potřeba obstarat potřebné dokumenty a zajistit přepravku, které splňuje mezinárodní normy IATA (International Air Transport Association). V Hornbachu najdete IATA certifikované přepravní boxy Kerbl, které splňují podmínky pro leteckou přepravu.

Rada na závěr

Domácí mazlíčci jsou plnohodnotnými členy rodiny a mnozí z nás si dovolenou či výlety bez nich neumí ani představit. Základem při cestování se zvířaty je neomezený přístup k vodě, dostatečná zásoba krmiva a poctivá příprava. Abyste na dovolenou odjížděli s klidem v duši, můžete pro zvíře zajistit i cestovní pojištění. To obvykle pokrývá léčebné náklady a náklady na odpovědnost za škodu, kterou může váš chlupáč způsobit.