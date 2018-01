Nedávejte mazlíčkům syrové maso, varují odborníci

Raw strava - tedy syrová - je trendem nejen mezi dietáři, ale i majiteli domácích mazlíčků. Nový průzkum nizozemských vědců však ukázal, že většina komerčních výrobků se syrovou potravou pro zvířata obsahuje nebezpečné bakterie a parazity. Ty mohou ohrozit zdraví zvířete i člověka.

Krmení psů a koček tzv. raw stravou je v posledních letech velmi oblíbené mezi páníčky. Obchody nabízejí pro mazlíčky zmražené syrové maso, kosti či orgány - potrava se pak doma před krmením jen rozmrazí. Vědci ale před tímto trendem varují.

Reklamy propagující "raw dietu pro zvířata" uvádí, že je tento druh potravy pro zvíře mnohem "přirozenější" než jídlo z konzervy a že může vyřešit některé kožní problémy a alergie u lidí. Odborníci ale tato tvrzení vyvracejí. Podle nich neexistují žádné výhody této stravy oproti konzervám a suchému krmivu. "Lidé, co krmí své psy a kočky syrovým masem, si myslí, že dělají pro své mazlíčky to nejlepší. Je velmi těžké je přesvědčit o opaku, vzhledem k tomu, že v reklamách slyší slovo ‘přirozené’ ve spojení s touto stravou. Myslí si, že krmí psy tak, jak by se stravovali v přírodě... jako vlci," řekl Paul Overgaauw, spoluautor nového výzkumu univerzity v nizozemském Utrechtu. "Ale nenechávají je spát jako vlka ani je nenechávají několik dní hladovět jako vlka."

Syrová strava může u zvířat naopak způsobit některé zdravotní problémy - poranění zubů, záněty, průjmy a růstové problémy, což je důsledek nedostatku některých živin, které v syrovém masu chybí. Nejnovější studie navíc upozorňuje na další problém: patogeny.

"Zpozorovali jsme, že stále více lidí krmí své mazlíčky syrovou stravou. Zjistili jsme, že syrové maso je nakaženo bakteriemi a parazity," řekl Overgaauw. Vědci v rámci výzkumu testovali 35 potravinových výrobků ze syrového masa od osmi značek, které jsou v Nizozemsku běžně dostupné. V zemi podle odborníků krmí více než polovina lidí své psy a kočky alespoň z části syrovou stravou. Po rozmrazení masa byla zjištěna přítomnost salmonely, listérie, E. coli a bakterie odolné vůči antibiotikům; stejně tak dvou parazitů: druhy Sarcocystis (svalovka) a Toxoplasma gondii (kokcidie kočičí).

Výsledky studie ukázaly, že 23 % testovaných produktů obsahovalo bakterii typu E. coli, která může způsobit selhání ledvin i u lidí, zatímco 80 % produktů sedmi značek obsahovalo typ této bakterie odolné proti antibiotikům. Druhy listérie byly nalezeny u více než poloviny produktů, salmonelu obsahovalo 20 % výrobků. Druhy svalovky obsahovalo 23 % a kokcidie se našla u 6 %.

Nakažená strava představuje riziko nejen pro mazlíčky, ale i pro jejich majitele, poznamenal Overgaauw. Bakterie a parazity mohou zvířata následně přenést na člověka - a to jak olizováním obličeje a rukou, tak i pouhým sdílením lůžka a mazlením. Zjistilo se, že raw strava, která obsahuje patogeny, způsobuje gastroenteritidu u chrtů, silný průjem u štěňat a některé kočky mohou i zemřít. Nakažení může způsobit vážné komplikace u těhotných žen nebo u lidí s oslabeným imunitním systémem. Bakterie odolné vůči antibiotikům ohrožují imunitu lidí i zvířat. Infekce způsobené těmito bakteriemi se velmi obtížně léčí.

"Je důležité zvýšit povědomí o možných rizicích spojených s podáváním syrové stravy domácím zvířatům a majitelé mazlíčků by měli být obeznámeni s hygienou a správnou manipulací se syrovými pokrmy," uvedli vědci s tím, že pokyny k manipulaci by měly být uvedeny na obalech a etiketách výrobků. Mohlo by se tak předejít problémům.